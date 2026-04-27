C. Kovács Attila

Messi mentora Madridba tart? Bombát robbantana a Real!

Real Madrid

Könnyen lehet, hogy Lionel Messi hamarosan elveszíti egyik legfontosabb mentorát az argentin válogatottnál, ugyanis spanyol sajtóhírek szerint a Real Madrid felvette a kapcsolatot az agrentin szövetségi kapitánnyal, Lionel Scalonival. A Királyi Gárda eltökélt szándéka, hogy az argentin szakember váltsa Álvaro Arbeloát a nyáron. Mutatjuk a részleteket!

Madridi edzőkeringő

A Real Madrid az elmúlt évek egyik legrosszabb idényét futja, a blancók a nyolcaddöntőben búcsúztak a Király Kupától a másodosztályú Albacete ellen, míg a Bajnokok Ligája-negyeddöntőjében a Bayern München  jelentette a végállomást. A madridi csapat ráadásul a bajnokságban is 11 pontos hátrányban van a Barcelonaval szemben. A nyomás folyamatosan nő Arbeloán, akinek kinevezését eleve ideiglenes megoldásnak tekintették.

A klubvezetés már javában keresi Arbeloa utódját, és több nagy név is szóba került. A sajtóhírek szerint Cesc Fábregas, Jürgen Klopp, valamint Didier Deschamps is szerepel Florentino Pérez listáján. De José Mourinho is bejelentkeztett már a madridi kispadra. A legfrissebb jelölt azonban talán a legérdekesebb – főleg annak fényében, hogy szorosan kötődik a Barcelona egyik legnagyobb legendájához, Lionel Messihez. 

A Real Madrid megkereste Scalonit

A spanyol El Partidazo de Cope értesülései szerint a Real Madrid már fel is vette a kapcsolatot Scalonival. A 47 éves tréner azóta számít igazán kapósnak, amióta az argentin válogatottat Copa América- és világbajnoki címig vezette.

Különösen nagyra értékelik azt a képességét, ahogyan a sztárokat – köztük Messit – kezeli, valószínűleg ezért is keltette fel a madridi vezetők figyelmét. 

Scaloni könnyen mozdítható

Scaloni szerződése az argentin szövetséggel a 2026-os világbajnokság végéig szól, így a Real Madridnak nem kellene kivásárolnia a szerződéséből, a világbajnokság után az argentin edző rögtön csatlakozhatna a Királyi Gárdához.

Azonban a 47 éves edző a folyamatos európai érdeklődés ellenére egyelőre teljes mértékben a válogatottra koncentrál, szúrta ki angol kiadásunk: 

Egy márciusi sajtótájékoztatón így fogalmazott a jövőjéről:

„Mindig a következő feladatra figyelek, nem szoktam túlságosan előre gondolkodni. Ez csak elvonja a figyelmet a jelenről. Kiváló a kapcsolatom az elnökkel, és ha le kell ülnünk beszélni, az nem jelent problémát.”

