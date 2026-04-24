SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Ez lett a következménye Gianluca Prestianni és Vinícius Júnior balhéjának

G. Prestianni
Benfica
Bajnokok Ligája
Vinicius Junior
Real Madrid

Az UEFA hat mérkőzésre eltiltotta Gianluca Prestiannit. A hivatalos jelentés szerint végül nem rasszista, hanem homofób kijelentést tett az argentin szélső Vinícius Júnior felé.

Az UEFA Ellenőrző, Etikai és Fegyelmi Testülete a hat összecsapásból hármat felfüggesztett a következő két év erejéig, így Prestiannira jóval kisebb kihagyás vár. A büntetés csak az Európa Labdarúgó-szövetség által szervezett klub- és válogatottmérkőzésekre vonatkozik.

Amint arról a GOAL is beszámolt, nagy port kavart a Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-rájátszás odavágóján Gianluca Prestianni és Vinícius Júnior szópárbaja. A brazil támadó gólja után állítólag keresetlen szavakkal illette Prestianni az ellenfelét, aki emiatt levonult a pályáról. 

Bár a madridiak azt állították, hogy majomnak nevezte Viníciust a Benfica játékosa, az Európai Labdarúgó-szövetség végül Prestianninak adott igazat, aki állítása szerint homofób jelzővel illette ellenfelét

Az UEFA szabályainak értelmében minden bőrszínre, fajra, vallásra, etnikai származásra, nemre vagy szexuális irányultságra tett megjegyzés 10 találkozóra szóló eltiltással jár. Ezesetben Prestianni megúszta néggyel kevesebbel. 

