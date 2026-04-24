Ez lett a következménye Gianluca Prestianni és Vinícius Júnior balhéjának

Az UEFA Ellenőrző, Etikai és Fegyelmi Testülete a hat összecsapásból hármat felfüggesztett a következő két év erejéig, így Prestiannira jóval kisebb kihagyás vár. A büntetés csak az Európa Labdarúgó-szövetség által szervezett klub- és válogatottmérkőzésekre vonatkozik.

Amint arról a GOAL is beszámolt, nagy port kavart a Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-rájátszás odavágóján Gianluca Prestianni és Vinícius Júnior szópárbaja. A brazil támadó gólja után állítólag keresetlen szavakkal illette Prestianni az ellenfelét, aki emiatt levonult a pályáról.

Bár a madridiak azt állították, hogy majomnak nevezte Viníciust a Benfica játékosa, az Európai Labdarúgó-szövetség végül Prestianninak adott igazat, aki állítása szerint homofób jelzővel illette ellenfelét.

Az UEFA szabályainak értelmében minden bőrszínre, fajra, vallásra, etnikai származásra, nemre vagy szexuális irányultságra tett megjegyzés 10 találkozóra szóló eltiltással jár. Ezesetben Prestianni megúszta néggyel kevesebbel.

