Gróf Dávid
C. Kovács Attila

Ferencváros: Gróf elszakadt szalagokkal védte végig a Braga elleni visszavágót – ennyit kell kihagynia

Annak ellenére is Gróf Dávid kezdett a Braga-Ferencváros Európa-liga-mérkőzésen a múlt héten, hogy a zöld-fehérek első számú kapusa, Dibusz Dénes visszatért sérüléséből. A portugáliai visszavágón az FTC 4–0-s vereséget szenvedett, és később kiderült: Gróf már az első félidőben megsérült egy belépőt követően. A diagnózis szerint szalagszakadást szenvedett, ami miatt többhetes kihagyás vár rá. Mutatjuk a részleteket!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros végül 4–2-es összesítéssel búcsúzott az Európa-ligától. Bár Gróf Dávid három gólt is kapott az első félidőben, a vereséget nem lenne igazságos az ő nyakába varrni – a portugál csapat egyértelműen jobb volt, ami a párharc során ki is rajzolódott. A kapus ráadásul már az első játékrészben megsérült, amikor Rodrigo Zalazar belépője után fájdalmat érzett a jobb lábában.

Gróf Dávid megsérült, de nem kért cserét

Ahogy az vasárnap a Fradi Zóna élő adásában is elhangzott, Gróf az első félidőben Zalazar belépője után meg is sérült, cserét azonban így sem kért. A kapus lába már a lefújás után feldagadt, és mint mondta, az MRI megállapította, hogy a jobb lábában szalagszakadás történt.

A kapus nem árulta el pontosan, mennyit kell kihagynia, de többhetes felépülés vár rá. Hangsúlyozta, mindent megtesz azért, hogy minél hamarabb visszatérjen, ugyanakkor 36 évesen a regeneráció is hosszabb időt vehet igénybe.

A Kisvárda ellen már Dibusz Dénes állt a Ferencváros kapujában

A Kisvárda elleni bajnokin már Dibusz védett, a Fradi 1–1-es döntetlent játszott Révész Attila csapata ellen. A kapott gólnál aligha hibáztatható, Melnik Bogdan ugyanis kiválóan találta el a labdát. Dibusz három védéssel zárt, és főleg a második félidőben volt kulcsszerepe abban, hogy a Ferencváros nem került még nehezebb helyzetbe. A 35 éves kapus március elején tért vissza ujjsérüléséből, és a Braga elleni párharcot leszámítva azóta minden mérkőzésen pályára lépett – meglepő lenne, ha ez a szezon hátralévő részében változna.

Gróf Dávid nem keres kifogásokat

A Kisvárda elleni meccs után Gróf nem próbálta magyarázni a történteket:

„Azt már a szünetben is elmondtam, attól tartottam, hogy ha egy lepattanó labdánál nem vagyunk ott, elveszítjük a párharcokat, akkor bajban lehetünk. A gólt is pont ilyen szituációból kaptuk, elsült a srác lába – kezdte Gróf a vasárnapi bajnoki lefújását követően, majd kitért a két félidő okozta kettőségre. – Ha meg is nyerjük az első játékrészt, ott még nincs vége a meccsnek, ugyanúgy koncentrálni kell, feszesnek kell lennünk egymáshoz. Ez hiányzott ma szerintem"

– hangsúlyozta a Ferencváros sérült kapusa.

A sűrű menetrendet sem hozta fel mentségként:

„Ma már olyan körülmények között vagyunk felkészítve és olyan szintű munkát végzünk, hogy nem lehet erre hivatkozni, tehát itt csak a koncentráció hiányzott egy picit.”

A márciusi válogatottszünethez érve a Győr hárompontos előnyben van a Ferencvárossal szemben, de a Fradinak a Puskás Akadémia ellen van még egy elhalasztott mérkőzése, így továbbra is saját kezében tartja a sorsát.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
