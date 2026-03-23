Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros végül 4–2-es összesítéssel búcsúzott az Európa-ligától. Bár Gróf Dávid három gólt is kapott az első félidőben, a vereséget nem lenne igazságos az ő nyakába varrni – a portugál csapat egyértelműen jobb volt, ami a párharc során ki is rajzolódott. A kapus ráadásul már az első játékrészben megsérült, amikor Rodrigo Zalazar belépője után fájdalmat érzett a jobb lábában.

Gróf Dávid megsérült, de nem kért cserét

Ahogy az vasárnap a Fradi Zóna élő adásában is elhangzott, Gróf az első félidőben Zalazar belépője után meg is sérült, cserét azonban így sem kért. A kapus lába már a lefújás után feldagadt, és mint mondta, az MRI megállapította, hogy a jobb lábában szalagszakadás történt.

A kapus nem árulta el pontosan, mennyit kell kihagynia, de többhetes felépülés vár rá. Hangsúlyozta, mindent megtesz azért, hogy minél hamarabb visszatérjen, ugyanakkor 36 évesen a regeneráció is hosszabb időt vehet igénybe.

A Kisvárda ellen már Dibusz Dénes állt a Ferencváros kapujában

A Kisvárda elleni bajnokin már Dibusz védett, a Fradi 1–1-es döntetlent játszott Révész Attila csapata ellen. A kapott gólnál aligha hibáztatható, Melnik Bogdan ugyanis kiválóan találta el a labdát. Dibusz három védéssel zárt, és főleg a második félidőben volt kulcsszerepe abban, hogy a Ferencváros nem került még nehezebb helyzetbe. A 35 éves kapus március elején tért vissza ujjsérüléséből, és a Braga elleni párharcot leszámítva azóta minden mérkőzésen pályára lépett – meglepő lenne, ha ez a szezon hátralévő részében változna.

Gróf Dávid nem keres kifogásokat

A Kisvárda elleni meccs után Gróf nem próbálta magyarázni a történteket:

„Azt már a szünetben is elmondtam, attól tartottam, hogy ha egy lepattanó labdánál nem vagyunk ott, elveszítjük a párharcokat, akkor bajban lehetünk. A gólt is pont ilyen szituációból kaptuk, elsült a srác lába – kezdte Gróf a vasárnapi bajnoki lefújását követően, majd kitért a két félidő okozta kettőségre. – Ha meg is nyerjük az első játékrészt, ott még nincs vége a meccsnek, ugyanúgy koncentrálni kell, feszesnek kell lennünk egymáshoz. Ez hiányzott ma szerintem"

– hangsúlyozta a Ferencváros sérült kapusa.

A sűrű menetrendet sem hozta fel mentségként:

„Ma már olyan körülmények között vagyunk felkészítve és olyan szintű munkát végzünk, hogy nem lehet erre hivatkozni, tehát itt csak a koncentráció hiányzott egy picit.”

A márciusi válogatottszünethez érve a Győr hárompontos előnyben van a Ferencvárossal szemben, de a Fradinak a Puskás Akadémia ellen van még egy elhalasztott mérkőzése, így továbbra is saját kezében tartja a sorsát.

