Ferencváros KisvárdaKisvárda/Facebook
Bózsik Tamás

Fájó pontokat vesztett a Ferencváros Kisvárdán!

A Győr legyőzte a Kazincbarcikát, ezzel biztossá vált, hogy vasárnap este még győzelem esetén sem tudja átvenni a vezetést az NB I-ben a Ferencváros. Végül nem is szerezte meg mindhárom pontot.

A bajnoki címvédő FTC a Kisvárdához látogatott az NB I 27. fordulójában. 

A 15. percben épp egy ellentámadást vezetett volna a Kisvárda, ám ráfázott, hiszen egy labdaszerzésből a Ferencváros indulhatott meg – és végül lőtt gólt. 

Gavriel Kanikovszki passzolt föl Franko Kovacevicnek, aki egy átvétel után egy tizenhatoson kívüli bombából kilőtte a bal felső sarkot. 0-1

Ezt leszámítva viszont többnyire távol tudta tartani a kapujától ellenfelét a Kisvárda. Végül Nagy Barnabás, majd  Kovacevic is a távoli kísérlet mellett tette le a voksát, de egyikük sem talált kaput.   

Hasonlóan eseménytelenül kezdődött a második 45 perc, mint amilyen az első játékrész volt, ám egyóra játékhoz közeledve kisebb tűzijátékot rendezett a Kisvárda. Az 57. percben Rilwan Popoola lövése ment ki szögeltre, ami után Nikola Radmanovac lőtte rá a lecsorgót, egy óriási védésre késztetve Dibusz Dénest. 

Csakhogy ezzel nem elégedettek meg a várdaiak: a 63. percben egy újabb bombával tesztelték Dibuszt, aki ezúttal tehetetlen volt. Bogdan Melnyik egy kifejelt labdát helyezett a léc alá – nem volt kisebb, mint Kovacevic találata. 1-1

Igyekezett mindent bevetett az FTC a győztes gól megszerzése érdekében, ám nagy helyzetig képtelen volt eljutni a maradék játékidőben. 

Ezzel a döntetlennel 50 ponttal a második helyen áll Robbie Keane csapata a magyar első osztályban, de egy találkozóval kevesebbet játszott, mint az 53 pontos listavezető ETO.

Révész Attila együttese a hatodik helyen maradt, az eddig gyűjtött 39 pontnál kettővel gyűjtött többet az ötödik Paks, míg hárommal van többje a negyedik ZTE-nek. 

