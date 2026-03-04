Goal.com
Dibusz Dénes felépült, vele kezdődik a Ferencváros kezdője a Magyar Kupában!

Dibusz Dénes hosszú idő után felépült sérüléséből, a magyar kapus bekerült a Ferencváros kezdőcsapatába a Kazincbarcika ellen Magyar Kupa-mérkőzésen.

Dibusz még november 30-án, a Puskás Akadémia ellen állt utoljára a Ferencváros kapujába, az elmúlt három hónapot kézsérülése miatt volt kénytelen kihagyni. 

Dibusz sérülése lassabban gyógyult a vártnál

Robbie Keane decemberben még azt nyilatkozta, hogy a 35 éves magyar kapusnak csak kisebb ujjproblémái vannak, és nemsokára ismét bevethető lesz, azonban a magyar válogatott kapusának lassabban alakult a felépülése a vártnál, ezért az FTC Varga Ádámot is visszarendelte a Debrecentől, hogy a bajnoki és Európa-liga mérkőzéseken meglegyen a kellő minőség kapusposzton. 

A Ferencváros-Kazincbarcika Magyar Kupa negyeddöntő szerdán 20 órakor kezdődik, a mérkőzést IDE KATTINTVA élőben követheted.

Érdekesség, hogy Dibusz Dénes az egyetlen magyar játékos, aki kezdőként szerepet kap a Kazincbarcika elleni MK-mérkőzésen:

