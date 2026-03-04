Dibusz Dénes felépült, vele kezdődik a Ferencváros kezdője a Magyar Kupában!

Dibusz még november 30-án, a Puskás Akadémia ellen állt utoljára a Ferencváros kapujába, az elmúlt három hónapot kézsérülése miatt volt kénytelen kihagyni.

Dibusz sérülése lassabban gyógyult a vártnál

Robbie Keane decemberben még azt nyilatkozta, hogy a 35 éves magyar kapusnak csak kisebb ujjproblémái vannak, és nemsokára ismét bevethető lesz, azonban a magyar válogatott kapusának lassabban alakult a felépülése a vártnál, ezért az FTC Varga Ádámot is visszarendelte a Debrecentől, hogy a bajnoki és Európa-liga mérkőzéseken meglegyen a kellő minőség kapusposzton.

A Ferencváros-Kazincbarcika Magyar Kupa negyeddöntő szerdán 20 órakor kezdődik

Érdekesség, hogy Dibusz Dénes az egyetlen magyar játékos, aki kezdőként szerepet kap a Kazincbarcika elleni MK-mérkőzésen:





