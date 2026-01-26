A Fradi kijátszaná a “magyar szabályt” - honosíthatják játékosukat a zöld-fehérek

Az Öltözőn Túl bejegyzése szerint Marius Corbu leigazolásával - aki román-magyar kettős állampolgár - érkezik játékos a “magyar szabály”-problémájának megoldására a Ferencvároshoz, viszont a friss igazolást, Franko Kovacevicet is honosítaná a magyar bajnoki címvédő, aki a nagymamája révén rendelkezik magyar felmenőkkel.

A csakfoci.hu szerint pedig már el is kezdődött az ügyintézés, így hamarosan hivatalosan is magyar állampolgár lehet az ETO elleni vereség alkalmával gólt szerző szlovén támadó, így Varga Barnabás és Tóth Alex eligazolása ellenére megoldottnak tűnik a helyzet.

Külön pikantériát ad a dolognak Kubatov Gábor korábbi nyilatkozata, melyet szintén az Öltözőn Túl Facebook-oldal idéz: “Zachariassen már volt norvég válogatott, de például egy románból nem csinálnék magyart, nem csalnék egy Bumbával”.

A Ferencváros jelenleg a harmadik helyen áll az NB I-ben 19 forduló után, hátránya 4 pont a listavezető ETO FC mögött, míg az Európa-ligában az automatikus nyolcaddöntőbe jutást jelentő hetedik helyen áll a Fradi, utolsó alapszakasz meccsüket az angol élvonalbeli Nottingham Forest ellen játssza vendégként.

