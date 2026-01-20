A 19 éves, 182 cm magas, középhátvédként is bevethető Fenyő alapembere az ifi BL-ben szereplő frankfurti együttesnek, kölcsön + vételi opcióval igazol a Megyeri útra.

Korábban a GOAL is beszámolt róla, hogy az Újpest tárgyal a 19 éves középpályással. A tárgyalások a napokban felgyorsultak, maholnap pedig véglegessé válhat a transzfer.

„Fenyő így a negyedik téli igazolásunk lesz, de nem az utolsó" – zárja bejegyzését a Lila Sector.

Frissítés! 18:25

Florian Plettenberg, a Sky Sport újságírója szerint is megszületett a megállapodás, Fenyo Noah kölcsönbe az Újpestre kerüli, vételi opcióval, ugyanakkor a német klub visszavásárlási jogot is rögzített a szerződésben. A német újságíró szerint az átigazolást Dárdai Pál sportigazgató szorgalmazta.

Újpest teljesen átalakul a téli átigazolási időszakban

Dárdai Pál sportigazgató megérkezése után a védelem megerősítését tűzte ki célul januárban. A negyedik kerületi klub ennek megfelelően két védőt is megszerzett, Bodnár Gergő és Patrizio Stronati is a lila-fehérekhez igazolt. De nemcsak Bodnár Gergő érkezett a ZTE-től, hanem egy 21 éves szélső, Krajcsovics Ábel is.

Ezt követően az Újpest támadó opciók után nézett, a klub a hírek szerint haza hozná a Videoton egykori játékosát, de a belga bajnokságból is kinézett magának egy gólerős csatárt.

Kedd délután vált hivatalossá, hogy a lila-fehérek lemaradtak Franko Kovacevicről, a horvát csatár végül a Ferencvárost választotta, annak ellenére, hogy először az Újpest kereste meg.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az Újpest egykori játékosa visszatér Magyarországra.