Itt az első nyári bomba: angol válogatott támadóért tett ajánlatot a Barcelona

Több, egymástól független megbízható forrás szerint a spanyol bajnok Barcelona 80 millió eurós ajánlatot tett Anthony Gordon-ért, és javában zajlanak a tárgyalások a katalánok és a Newcastle között.

A The Athletic szerint a spanyolok felvették a kapcsolatot a játékos menedzsmentjével a lehetséges klubváltás ügyében. A háttérben Hansi Flick vezetőedző és Deco sportigazgató szorgalmazza leginkább a transzfert, mivel az angol szélsőben látják a megoldást arra a szerepkörre, amelyet eddig Marcus Rashford töltött be. A Manchester United kölcsönjátékosa 49 mérkőzésen 14 góllal és ugyanennyi gólpasszal segítette bajnoki címhez a Barcelonát, ám úgy tűnik, a 30 millió eurós opciós jogot nem aktiválja a Barcelona, így a játékos visszatérhet Manchesterbe.

Ugyan végleges döntés még nincs Rashford jövőjéről, a katalánok úgy számolnak, Gordon magasabb átigazolási összegével együtt is hasonló pénzügyi hatással bírna a transzfer a klub költségvetésére, mint ha megtartanák Rashfordot jóval magasabb fizetésért.

A megegyezés esélyét növelheti a Newcastle United menedzserének, Eddie Howe-nak a döntései is, aki az utolsó négy bajnokin a kispadra tette Gordont, amit a sajtótájékoztatókon úgy indokolt, hogy a klubnak a jövőbe kell tekintenie.

Úgy tűnik tehát, a Barcelona szerzi meg végül az angol válogatottal a vb-re utazó támadót, pedig sokáig úgy nézett ki, hogy a Bayern München lesz a befutó a Newcastle játékosának aláírásáért.

