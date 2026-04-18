Horváth Róbert Gábor

Marcus Rashford jövője továbbra is bizonytalan – Carrick szerint nincs még döntés

M. Rashford
Manchester United
Barcelona
M. Carrick

Marcus Rashford sorsa továbbra is nyitott kérdés a Manchester Unitednél, miután a játékos jelenleg a Barcelonánál szerepel kölcsönben. A klub és a szakmai stáb egyelőre nem hozott végleges döntést a támadó jövőjéről.

Rashford 2025 nyarán került kölcsönbe a katalán együtteshez, miután korábban kikerült az Old Trafford-i keretből, és már az Aston Villánál is töltött egy rövid kölcsönidőszakot. A támadó nyitott lenne a visszatérésre a vörös ördögökhöz, ám a Barcelona opcióval rendelkezik a végleges megvásárlására. Szóval a helyzet korántsem egyértelmű.

Carrick angol sajtó értesülések szerint elmondta: a klub jelenleg nem hozott döntést arról, hogy a 28 éves támadó visszatér-e Manchesterbe, marad-e Barcelonában, vagy véglegesen eladja őt a United.

A spanyol klubnál Rashford teljesítménye vegyes képet mutat: voltak kifejezetten erős periódusai, de a Barcelona pénzügyi és kerettervezési szempontból is mérlegeli, megéri-e aktiválni a vételi opciót.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Manchester United hosszú távú szerződéssel rendelkezik a játékossal, így a végső döntés több szereplő – a játékos, a két klub és a piaci lehetőségek – közös függvénye lesz.

Összességében Carrick nyilatkozata azt erősíti meg, hogy Rashford jövője továbbra is nyitott, és a végső döntés csak a szezon lezárulta után várható.

