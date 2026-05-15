A spanyol sajtó állítja: eldőlt Marcus Rashford sorsa

A Barcelona továbbra is vonakodik kifizetni Rashfordért azt a 30 millió eurós kivásárlási záradékot, ami a Manchester Uniteddal kötött megállapodásban szerepel. Noha a katalánok már inkább hajlanának arra, hogy meghosszabbítsák a kölcsönszerződését, a Vörös Ördögök végleg meg szeretnének válni a saját nevelésű játékosuktól.

Éppen ezért a spanyol Sport úgy tudja, a spanyol bajnok más támadó után kezdett nézni, és így merült föl Donyell Malen neve.

A holland labdarúgó januárban érkezett ideiglenesen az AS Romához, amelyben valósággal szárnyra kapott: 18 mérkőzésen 14 gólt és három gólpasszt jegyzett.

Ezek után viszont nem meglepő, hogy a rómaiak szeretnék véglegesíteni a kölcsönszerződését, ami azt jelentené, hogy a katalánoknak be kell érniük Rashforddal.

Érdekesség, hogy korábban mind Malen, mind Rashford megfordult az Aston Villában.

A 70-szeres angol válogatott játékos ugyan nyolc találat mellett kiosztott kilenc gólpasszt a La Liga idei kiírásában, képtelen volt beverekednie magát Hansi Flick kezdőcsapatába.

