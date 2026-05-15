Goal.com
LiveJegyek
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Bózsik Tamás

A spanyol sajtó állítja: eldőlt Marcus Rashford sorsa

Transfers
M. Rashford
Barcelona
Primera Division
Manchester United
Anglia 1

Bár a Barcelona vezetősége egy másik egykori Aston Villa-játékos mellett tette volna le a voksát, lehet, hogy végül mégis az angol szélsőnél kötnek ki.

A Barcelona továbbra is vonakodik kifizetni Rashfordért azt a 30 millió eurós kivásárlási záradékot, ami a Manchester Uniteddal kötött megállapodásban szerepel. Noha a katalánok már inkább hajlanának arra, hogy meghosszabbítsák a kölcsönszerződését, a Vörös Ördögök végleg meg szeretnének válni a saját nevelésű játékosuktól. 

Éppen ezért a spanyol Sport úgy tudja, a spanyol bajnok más támadó után kezdett nézni, és így merült föl Donyell Malen neve. 

A holland labdarúgó januárban érkezett ideiglenesen az AS Romához, amelyben valósággal szárnyra kapott: 18 mérkőzésen 14 gólt és három gólpasszt jegyzett. 

Ezek után viszont nem meglepő, hogy a rómaiak szeretnék véglegesíteni a kölcsönszerződését, ami azt jelentené, hogy a katalánoknak be kell érniük Rashforddal. 

Érdekesség, hogy korábban mind Malen, mind Rashford megfordult az Aston Villában.

Anglia 1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Primera Division
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Betis crest
Real Betis
BET

A 70-szeres angol válogatott játékos ugyan nyolc találat mellett kiosztott kilenc gólpasszt a La Liga idei kiírásában, képtelen volt beverekednie magát Hansi Flick kezdőcsapatába.  

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés