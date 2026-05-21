Meglepő névsor: Tuchel két angol sztárt is kihagyott a vb-keretből

Thomas Tuchel több meghökkentő döntést is meghozott az angol válogatott világbajnoki keretének összeállításakor: kimaradt Phil Foden és Harry Maguire is, miközben fiatal játékosok kaptak lehetőséget a tornára utazó keretben. Az angol sajtót különösen Foden mellőzése sokkolta, Maguire pedig nyíltan beszélt csalódottságáról.

Nagy visszhangot váltott ki Thomas Tuchel frissen összeállított angol világbajnoki kerete, amelyben több meghatározó játékos is kimaradt a 2026-os tornára készülő válogatottból. A legnagyobb név kétségkívül Phil Foden, akinek mellőzése sokkolta a szigetországi sajtót és szurkolókat egyaránt.

A Manchester City középpályása ugyan stabilan szerepelt a szezonban – 49 mérkőzésen 10 gólt és 7 gólpasszt jegyzett –, mégsem tudta újra megközelíteni korábbi, kiemelkedő formáját. Tuchel korábban is utalt arra, hogy Foden játéka nem mindig tükrözi a benne rejlő potenciált a válogatottban, ami végül a kimaradáshoz vezethetett.

A kerethirdetés egyik legnagyobb nyertese a Kobbie Mainoo, valamint Tino Livramento és Noni Madueke, akik bekerültek a végső utazó keretbe. Mainoo különösen erős tavaszt produkált, miután klubszinten is visszanyerte kezdőhelyét, és stabil teljesítményt nyújtott a Manchester United középpályáján.

Ugyanakkor több rutinos játékos is kimaradt a keretből, köztük Luke Shaw és Levi Colwill, ami tovább erősíti a Tuchel által végrehajtott generációváltás érzetét.

A döntés másik legnagyobb visszhangot kiváltó eleme Harry Maguire kimaradása volt. A Manchester United védője csalódottságának is hangot adott.

„Sokk és csalódás ért a döntés miatt” – fogalmazott Maguire, aki a saját közösségi oldalán elmondta: korábban biztos volt abban, hogy fontos szerepet játszhat a tornán. Hozzátette, hogy továbbra is büszke arra, hogy hosszú éveken át képviselhette hazáját.

A 33 éves védő a szezon során stabilabb szerepet kapott klubjában is, és jelentős részt vállalt a Manchester United Bajnokok Ligáját érő helyezésében. Maguire eddig 66-szoros angol válogatott, és két világbajnokságon is alapembernek számított.

Az angol válogatott a világbajnokság csoportkörében Horvátország, Ghána és Panama ellen lép majd pályára, a felkészülés pedig június elején kezdődik az Egyesült Államokban. Tuchel kerethirdetése így nemcsak szakmai, hanem komoly érzelmi hullámokat is kiváltott az angol futballban.


