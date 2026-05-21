Meglepő névsor: Tuchel két angol sztárt is kihagyott a vb-keretből

Nagy visszhangot váltott ki Thomas Tuchel frissen összeállított angol világbajnoki kerete, amelyben több meghatározó játékos is kimaradt a 2026-os tornára készülő válogatottból. A legnagyobb név kétségkívül Phil Foden, akinek mellőzése sokkolta a szigetországi sajtót és szurkolókat egyaránt.

A Manchester City középpályása ugyan stabilan szerepelt a szezonban – 49 mérkőzésen 10 gólt és 7 gólpasszt jegyzett –, mégsem tudta újra megközelíteni korábbi, kiemelkedő formáját. Tuchel korábban is utalt arra, hogy Foden játéka nem mindig tükrözi a benne rejlő potenciált a válogatottban, ami végül a kimaradáshoz vezethetett.

A kerethirdetés egyik legnagyobb nyertese a Kobbie Mainoo, valamint Tino Livramento és Noni Madueke, akik bekerültek a végső utazó keretbe. Mainoo különösen erős tavaszt produkált, miután klubszinten is visszanyerte kezdőhelyét, és stabil teljesítményt nyújtott a Manchester United középpályáján.

Ugyanakkor több rutinos játékos is kimaradt a keretből, köztük Luke Shaw és Levi Colwill, ami tovább erősíti a Tuchel által végrehajtott generációváltás érzetét.

A döntés másik legnagyobb visszhangot kiváltó eleme Harry Maguire kimaradása volt. A Manchester United védője csalódottságának is hangot adott.

„Sokk és csalódás ért a döntés miatt” – fogalmazott Maguire, aki a saját közösségi oldalán elmondta: korábban biztos volt abban, hogy fontos szerepet játszhat a tornán. Hozzátette, hogy továbbra is büszke arra, hogy hosszú éveken át képviselhette hazáját.

A 33 éves védő a szezon során stabilabb szerepet kapott klubjában is, és jelentős részt vállalt a Manchester United Bajnokok Ligáját érő helyezésében. Maguire eddig 66-szoros angol válogatott, és két világbajnokságon is alapembernek számított.

Az angol válogatott a világbajnokság csoportkörében Horvátország, Ghána és Panama ellen lép majd pályára, a felkészülés pedig június elején kezdődik az Egyesült Államokban. Tuchel kerethirdetése így nemcsak szakmai, hanem komoly érzelmi hullámokat is kiváltott az angol futballban.





