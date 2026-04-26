Rashford pénzt is áldozna azért, hogy Barcelonában maradhasson

Mára elmondhtaó: megtalálta számítását az elmúlt évek hullámzása után Marcus Rashford. Hansi Flick kezei alatt másodvirágzását éli az angol válogatott támadó, és a Getafe elleni győztes meccsen megszerezte 13. gólját a szezonban.

A jó forma ellenére továbbra is levegőben lóg Rashford jövője. A Manchester United kölcsönjátékosa a nyáron elvileg visszatér az Old Traffordra, ám a hírek szerint Rashfordnak egészen más elképzelései vannak.

Guillem Balague, a BBC szakírója arról számolt be, hogy az angol válogatott támadó olyannyira elkötelezett a Barcelona-projekt iránt, hogy “boldogan keresne kevesebbet” a katalánoknál, mint amennyit a manchesteri gigaszerződése garantálna neki.

Ám több bökkenő is van: a Barcelona továbbra is pénzügyi gondokkal küzd a La Liga szabályozásai miatt, így a vezetőség kétszer is átgondolja, milyen posztra költi el erőforrásait. Ráadásul a legfelsőbb szinteken is vita van arról, hogy a szűkös pénzügyi forrásokat Rashfordra kellene-e költeni, és nem inkább más pozíciókat kellene priorizálni.

Forrás: GOAL

Kapcsolódó

Marcus Rashford jövője továbbra is bizonytalan - Carrick szerint nincs még döntés

Mi az igazság Rashford 30 millió eurós barcelonai opciójáról?

Barcelona: kérdésessé vált Marcus Rashford végleges megszerzése

A Barcelona hamarosan dönthet Marcus rashford jövőjéről

