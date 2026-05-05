Már konkrét szerződéstervezettel keresték meg a bajorok Anthony Gordon és az ügynökét, amivel jócskán megelőzték a többi európai elitcsapatot – tudatta Florian Plettenberg, a német Sky újságírója. Értesülései szerint Vincent Kompany együttese vezeti a Newcastle United angoljáért folytatott harcot.

Ennek ellenére korántsem biztos, hogy a következő idénytől az Allianz Arénában látjuk majd Gordont, hiszen a két klub álláspontja között már nagyobb a szakadék.

"A legnagyobb problémát a Newcastle-lel való megegyezés jelenti. A Bayernnek megvannak a világos pénzügyi határai. Emiatt Max Eberl [sportvezérigazgató] és Christoph Freund [sportigazgató - a szerk.] számos más kiszemelttel is tárgyal" – számolt be róla Plettenberg. Annak tudatában, hogy a Szarkák alapemberét 2030-ig köti szerződés a klubhoz, nem szívesen válnának meg tőle, amit a vezetőség által meghatározott 90 millió eurós átigazolási ár is bizonyít – értesült a német Sky.

Nem mellesleg a Bayern München mellett a Barcelona szintén kinézte magának Gordont, ám a pénzügyi helyzete miatt nem engedheti meg magának a fentebb említett összeget.

