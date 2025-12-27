ÉLŐ! Szoboszlai kimaradt a keretből, nélküle kell nyernie a Liverpoolnak az Anfielden

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik a Tottenham Hotspur ellen begyűjtötte ötödik sárga lapját az őszi szezonban, így ki kell hagynia a Wolves elleni bajnokit. Kerkez Milos viszont ott van a vörösök kezdőcsapatában, így magyar játékosnak is szoríthatunk a szombat délutáni összecsapáson.
A mérkőzés alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted.
A Liverpool kezdőcsapata:
A Wolves kezdője:
A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.