ÉLŐ! Szoboszlai kimaradt a keretből, nélküle kell nyernie a Liverpoolnak az Anfielden

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik a Tottenham Hotspur ellen begyűjtötte ötödik sárga lapját az őszi szezonban, így ki kell hagynia a Wolves elleni bajnokit. Kerkez Milos viszont ott van a vörösök kezdőcsapatában, így magyar játékosnak is szoríthatunk a szombat délutáni összecsapáson.

A mérkőzés alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted.

A Liverpool kezdőcsapata:

A Wolves kezdője:

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.