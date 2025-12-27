Szoboszlai DominikGetty Images
C. Kovács Attila

ÉLŐ! Szoboszlai kimaradt a keretből, nélküle kell nyernie a Liverpoolnak az Anfielden

A Liverpool a Wolverhamptont fogadja a Premier League 18. fordulójában szombat délután 4 órától. Szoboszlai Dominik eltiltása miatt nem került be a vörösök keretébe, viszont Kerkez Milos ott van a kezdőcsapatban.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik a Tottenham Hotspur ellen begyűjtötte ötödik sárga lapját az őszi szezonban, így ki kell hagynia a Wolves elleni bajnokit. Kerkez Milos viszont ott van a vörösök kezdőcsapatában, így magyar játékosnak is szoríthatunk a szombat délutáni összecsapáson.

A mérkőzés alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted. 

A Liverpool kezdőcsapata:


A Wolves kezdője:

Anglia 1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
Anglia 1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Leeds United crest
Leeds United
LEE

Kapcsolódó cikkek

Arne Slot megható szavakkal emlékezett Diogo Jotára a Liverpool–Wolves bajnoki előtt

Eltiltása mentheti meg Szoboszlai Dominik karrierjét?

„A hír igaz" – Szoboszlai Dominik ügynöke megerősítette a történteket

Elolvadsz! Szoboszlai Dominik tündéri kislányával együtt kívánt boldog karácsonyt

Karácsonyi angyalka szállt le Szoboszlai házába: a focista kislánya elrabolta a szíveket + fotók

Igazi luxusban karácsonyozik Szoboszlai Dominik - méregdrága dísz került a fára + fotók

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0