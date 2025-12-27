„A hír igaz" – Szoboszlai Dominik ügynöke megerősítette a történteket

Ahogy 2024 novemberében beszámoltunk róla, a Szoboszlai Dominik nevével fémjelzett DomiNation Esports Kft. 2024 októberében végelszámolási eljárás alá került, és azóta meg is szúnt. Az e-sporttevékenységre specializálódott céget még 2020-ban a magyar válogatott focista és játékosügynöke, Esterházy Mátyás alapították, azonban nem sokkal azután, hogy a Liverpool játékosa partnerségi megállapodást kötött a Red Bull energiaital-gyártó céggel, október 15-én a cég megszüntetése mellett döntöttek.

2024-ben Szoboszlai Dominik menedzsere lapunk érdeklődésére elárulta, mi állt a döntésük hátterében:

„A hír igaz, valóban bezárjuk a cikkben említett vállalkozást, ugyanis szerencsére az EM Sports, valamint Szoboszlai Dominik szakmai és üzleti portfóliója az elmúlt években olyan mértékben növekedett, és ezáltal annyi új kapu tárult ki előttünk, hogy a fókusz teljesen más területekre tolódott. Az utóbbi években megnyíló új lehetőségek miatt úgy ítéltük meg, hogy a DomiNation Esports Kft. működtetése helyett más területekre szeretnénk összpontosítani. Emiatt az ilyenkor szükséges adminisztrációs folyamatok elvégzésével a Kft.-t megszüntetjük, miután az induláskor elképzelt célját már nem tudja betölteni. Az utóbbi évek együttműködésének köszönhetően minden munkavállalónkkal és partnerünkkel remek a kapcsolatunk, de meg kellett hoznunk ezt a döntést annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló időt és energiát Dominik a futballra, az EM Sports pedig az üzleti portfóliójának további növelésére fordítsa”

– hangsúlyozta Esterházy.

Szoboszlai Dominik menedzsere megerősítette a pletykákat: „A hír igaz..."

Szoboszlai másik cége azonban hasít

A magyar játékosnak nemcsak ez az egy cége van, a futballista 2023 novemberében székesfehérvári székhellyel új Kft-t alapított: a SZD10 Magyarország Kommunikációs Kft-t. A cég kezdőbetűi a középpályás monogramjából, és a tízes mezszámából állnak.

SZD10 Magyarország Kommunikációs Kft első éve nem akárhogy alakult: 225,7 milliós nettó árbevételéből 140 millió forintos nyereséget könyvelhetett el. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy Szoboszlai nem vett ki osztalékot az eredményből. A Kft eszközei egy év alatt 3 millióról 296,4 millióra nőttek, de a cég tőkéje is 3 millióról 142,2 millióra duzzadt.

A Liverpool középpályása 2023-ban átköltöztette cégét arra a budapesti székhelyre, ahol menedzsere többi vállalkozása is működik. Ezzel egy időben ügyvezetőként is váltás történt: édesapja, Szoboszlai Zsolt és Rubos-Forró Andrea helyét Esterházy Mátyás, a focista menedzsere vette át. 2024 februárjában pedig Szoboszlai a cég egyedüli tulajdonosává vált – írta meg az mfor.

Kapcsolódó cikkek:

Elolvadsz! Szoboszlai Dominik tündéri kislányával együtt kívánt boldog karácsonyt

Karácsonyi angyalka szállt le Szoboszlai házába: a focista kislánya elrabolta a szíveket + fotók

Igazi luxusban karácsonyozik Szoboszlai Dominik - méregdrága dísz került a fára + fotók

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.