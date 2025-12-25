Elolvadsz! Szoboszlai Dominik tündéri kislányával együtt kívánt boldog karácsonyt

Szoboszlaiék számára ez az ünnep különösen emlékezetes, hiszen párjával idén először ünnepelhetnek hármasban, miután kislányuk augusztus elején született meg. A meghitt pillanatokról pedig a magyar válogatott csapatkapitánya osztott meg egy galériát Instagram-oldalán:
Tegnap Buzsik Borka is osztott meg fotókat a kis család első közös karácsonyáról, Szoboszlaiék kislánya itt is kiasztotta a cukiság métert:
Karácsonyi angyalka szállt le Szoboszlai házába: a focista kislánya elrabolta a szíveket + fotók
Korábban arról is beszámoltunk, milyen luxusban ünnepli a karácsonyt a Liverpool magyar középpályása:
Igazi luxusban karácsonyozik Szoboszlai Dominik - méregdrága dísz került a fára + fotók
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!
A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.