Szoboszlai DominikGetty Images
C. Kovács Attila

Elolvadsz! Szoboszlai Dominik tündéri kislányával együtt kívánt boldog karácsonyt

Szoboszlai Dominik feleségével, Buzsik Borkával és kislányukkal tölti az idei karácsonyt. A meghitt, ünnepi pillanatokról a 25 éves válogatott labdarúgó több fotót is megosztott, mutatjuk hogyan telik a Szoboszlai-család első közös karácsonya!

Szoboszlaiék számára ez az ünnep különösen emlékezetes, hiszen párjával idén először ünnepelhetnek hármasban, miután kislányuk augusztus elején született meg. A meghitt pillanatokról pedig a magyar válogatott csapatkapitánya osztott meg egy galériát Instagram-oldalán:


Tegnap Buzsik Borka is osztott meg fotókat a kis család első közös karácsonyáról, Szoboszlaiék kislánya itt is kiasztotta a cukiság métert: 

Karácsonyi angyalka szállt le Szoboszlai házába: a focista kislánya elrabolta a szíveket + fotók

Korábban arról is beszámoltunk, milyen luxusban ünnepli a karácsonyt a Liverpool magyar középpályása:

Igazi luxusban karácsonyozik Szoboszlai Dominik - méregdrága dísz került a fára + fotók


Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0