Karácsonyi angyalka szállt le Szoboszlai házába: a focista kislánya elrabolta a szíveket + fotók

Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka első közös karácsonyukat ünneplik kislányukkal. Mutatjuk a meghitt, karácsonyi környezetben készült fotókat, amelyektől garantáltan elolvadsz.

Szoboszlai Dominik márciusban vette feleségül párját, Buzsik Borkát, aki augusztusban adott életet kislányuknak. A kis család első közös karácsonyukat együtt ünnepli az otthon melegében, a meghitt pillanatokról pedig Buzsik Borka osztott meg egy galériát Instagram-oldalán:

A pár a kislányuk születése óta tudatosan óvja őt a nyilvánosság elől, ezért az arcát most sem mutatták meg. Azonban, ha pár fotó erejéig is, de bepillantást nyerhettünk, hogyan telik a karácsony Szoboszlaiéknál.

Korábban arról is beszámoltunk, milyen luxusban ünnepli a karácsonyt a Liverpool magyar középpályása:

Igazi luxusban karácsonyozik Szoboszlai Dominik - méregdrága dísz került a fára + fotók

