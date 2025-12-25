Szoboszlai Dominik márciusban vette feleségül párját, Buzsik Borkát, aki augusztusban adott életet kislányuknak. A kis család első közös karácsonyukat együtt ünnepli az otthon melegében, a meghitt pillanatokról pedig Buzsik Borka osztott meg egy galériát Instagram-oldalán:

A pár a kislányuk születése óta tudatosan óvja őt a nyilvánosság elől, ezért az arcát most sem mutatták meg. Azonban, ha pár fotó erejéig is, de bepillantást nyerhettünk, hogyan telik a karácsony Szoboszlaiéknál.

