Babos Péter

Arne Slot megható szavakkal emlékezett Diogo Jotára a Liverpool–Wolves bajnoki előtt

Virgil Van Dijk is üzent a drukkereknek.

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot a mérkőzésnapi programfüzetben emlékezett meg Diogo Jotáról, annak apropóján, hogy a portugál támadó két korábbi Premier League-klubja, a Liverpool és a Wolverhampton szombaton az Anfielden csap össze. A Wolves először látogat Liverpoolba azóta, hogy Jota tavaly júliusban tragikus autóbalesetben életét vesztette.

A portugál válogatott csatár az autóban testvérével, Andre Silvával utazott, aki szintén életét vesztette a balesetben. A futballvilágot sokkolta a két játékos halála, akik Spanyolországban, Zamora közelében szenvedtek balesetet júliusban.

A testvérek éppen Angliába tartottak volna: Santanderből komppal szerettek volna visszautazni, mivel Jotának az orvosok egy kisebb műtét után nem javasolták a repülést, a Liverpool előszezonjára pedig már csatlakozni szeretett volna. Útközben azonban autójuk egy előzés során defektet kapott, a jármű irányíthatatlanná vált, és tragédia történt.

Diogo Jota 2017-ben kölcsönben érkezett a Wolverhamptonhoz az Atlético Madridtól, majd egy évvel később végleg megszerezte őt az angol klub. 2020-ban igazolt a Liverpoolhoz, ahol bajnoki címet, FA-kupát és Ligakupát is nyert.

A mérkőzés előtt Arne Slot az elmúlt egy évről elmélkedett, amely – saját bevallása szerint – érzelmi hullámvasutat jelent számára és a klub számára egyaránt.

„Az elmúlt 12 hónap eseményeire visszatekintve érzelmek egész sora tör fel az emberben, de ilyenkor, az év végén természetes, hogy számot vetünk mindazzal, ami történt” – írta Slot.

„Ilyenkor különösen Diogo Jota családjára gondolok, akik most töltik az első karácsonyukat nélküle. Nem az én dolgom megmondani, hol találhatnak vigaszt – ha egyáltalán létezik ilyen –, de csak remélni tudom, hogy az a szeretet és tisztelet, amely Diogót övezi, némi megnyugvást adhat számukra.”

A holland szakember kiemelte, hogy a fájdalom szombaton különösen erős lesz, hiszen most először találkozik egymással Jota két angol csapata a halála óta. Slot hozzátette: a Wolverhamptonot is mélyen érintette egy „különleges játékos és ember” elvesztése, gondolatai pedig velük is vannak.

A sajtóértesülések szerint Diogo Jota két fia a mérkőzés előtt a kabalafigurák kíséretében lépnek majd pályára az Anfielden.

A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk szintén megszólalt a találkozó előtt, és arra szólította fel a társait, hogy pozitív hangulatban zárják az évet. Bár a Liverpool az előző idényben magabiztosan megnyerte a bajnokságot, a mostani szezonban a védekezés akadozik, és a csapat tízpontos hátrányból várja a hétvégi fordulót.

„Ez lesz a 2025-ös év utolsó mérkőzése számunkra, és ha visszatekintek az évre, rengeteg különböző érzelem jut eszembe mindannyiunk számára a klubnál” – írta Van Dijk.

„Voltak elképesztő magasságok és mélységek is. Az, hogy áprilisban bajnokok lettünk, leírhatatlan élmény volt. A trófeát felemelni előttetek az Anfielden olyan emlék, amit soha nem fogok elfelejteni.”

A holland védő Slothoz hasonlóan Jotáról és testvéréről is megemlékezett:

„Nem sokkal később azonban elérkezett a legmélyebb pont. Diogo Jota és testvére, Andre Silva elvesztésére senki sem lehet felkészülve, és mindannyian még mindig próbáljuk feldolgozni ezt a veszteséget. Gondolataink továbbra is a családjukkal vannak. Soha nem felejtjük el őket.”

