Cherki magára húzta a Liverpool mezét, és kihúzta a gyufát a szurkolóknál + VIDEÓ

Meggyőző teljesítményt a Manchester City a Liverpool elleni FA-kupa negyeddöntőjében, amiből a csapat francia középpályása, Rayan Cherki is kivette a részét egy gólpasszal.

Cherki végül a 71. percben hagyta el a pályát, és egyből mezt is cserélt a nem sokkal azelőtt a pályát elhagyó honfitársával, Hugo Ekitikével. Eddig ebben semmi különös nem is lenne, ám Cherki úgy gondolta, nem várja meg a lefújást, hanem már a kispadon felveszi Ekitiké liverpooli mezét:

A videón jól látható, hogy valaki vagy valakik szólnak a francia játékosnak, hogy vegye le a Vörösök mezét, amit meg is tesz a City sztárja, és egy kézmozdulattal elnézést is kér.

Amilyen jó kedve lehetett Cherkinek a meccs után, a Liverpool oldaláról annál csalódottabbak a főszereplők: Szoboszlai Dominik először letargikusan nyilatkozott a találkozóról, majd a szurkolókkal is összekapott, Arne Slot sem rejtette a véka alá véleményét csapata teljesítményéről, a Liverpool-szimpatizánsok pedig a holland szakember lehetséges utódját éltették, miközben hagyták el az Etihad Stadiont.

Frissítés (2026.04.05.)

Liverpoolban továbbra is forrnak az indulatok Szoboszlai viselkedése miatt, a szurkolók bocsánatkérést követelnek a magyar középpályástól.

Frissítés (2026.04.05. - 14:37)

Arne Slot is megszólalt Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, a Liverpool holland vezetőedzője nem érti a magyar játékost, ezért elmondása szerint el fog vele beszélgetni.

