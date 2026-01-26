Nem tud hosszabbítani kulcsjátékosaival a Chelsea, az UEFA rajta tartja a szemét a klubon

A The Sun szerint a nyugat-londoni csapatnak muszáj növelnie bevételeit, hogy több pénzt tudjon ajánlani játékosainak az UEFA pénzügyi kontrollja miatt: a londoni Kékek jelenleg a bevételeik közel 73%-t fordítja labdarúgói fizetésére, ami a legnagyobb arány a hagyományos értelembe vett “nagy hatos” csapatai közül, ezért a klub elöljárói nyárig elhalasztják a megbeszéléseket a játékosokkal és menedzsmentjükkel.

A lap szerint jelenleg egyedül a csapatkapitány, Reece James keres kétszázezer font felett hetente, ami annak a jele, a klub minél lejjebb szeretné tornázni a fizetésekre elköltött összeget, hogy megfeleljen az UEFA előírásainak. Ezen aggodalmak miatt sem tudott a Chelsea a Manchester Cityhez távozó védő, Marc Guéhi aláírásáért versenybe szállni, hiába hiánycikk Liam Rosenior csapatában az egészséges belső védő.

Miután lemaradtak a Crystal Palace védőjéről, a legfrissebbek szerint a Bayern München dél-koreai hátvédjét, Kim Min-jae-t szeretné megszerezni a Chelsea, de képben van a francia Rennes fiatal belső védője, Jérémy Jacquet is. A hírek szerint kapusposzton is erősítene a nemrég kinevezett Liam Rosenior csapata, és az olasz bajnokság egyik legjobbjáért szállhatnak harcba a Manchester Uniteddel.

Viszont nem csak érkezőkről hallani, távozók is lehetnek a Stamford Bridge-n: Raheem Sterling jövője minden bizonnyal eldőlt, míg a csapat legjobbját, Cole Palmert pedig az MU látná szívesen az Old Trafordon.