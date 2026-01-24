A Bayern Münchentől igazolna védőt a Chelsea

Kim Min-jae már előző nyáron is közel volt, hogy elhagyja a bajor csapatot, Jonathan Tah érkezésével pedig egyértelműen kiszorult a kezdőcsapatból. A Chelsea csapatán kívül a városi rivális Tottenham Hotspur is érdeklődött a 29 éves középső védő iránt a nyári átigazolási időszakban, ám akkor egyik csapat sem tett konkrét lépéseket az ügyben.

A cfbayerninsider.com szerint a Chelsea érdeklődése továbbra is valós, a Bild újságírója, Christian Falk pedig elárulta a portálnak, a játékos menedzsmentje megerősítette a londoni Kékek érdeklődését: “A Chelsea-nek van egy kívánságlistája egy pár védővel, és Kim Min-jae is köztük van. Ha a játékos nem elégedett azzal, hogy csak a rotációban számít rá Vincent Kompany, a klub nyitott a tárgyalásokra. Viszont előbb el kell adnia a londoni csapatnak játékost, hogy legyen pénze védőt igazolnia. A Napolitól ötvenmillió euróért igazolta a játékost a Bayern München, és szeretnének valamennyi pénzt visszakapni a dél-koreaiért” - avatta be a portált az átigazolás részleteibe Falk.

Nem csak Kim Min-jae az egyetlen védő, akit figyel Liam Rosenior csapata, korábban írtunk róla, a francia Rennes védője, Jérémy Jacquet is kiszemelt a klubnál. Továbbá képben van az Seria A egyik legjobb kapusa, Mile Svilar is, akiért a Manchester Uniteddel kell megküzdeni a Chelsea-nek. Ha már Manchester United: itt írtunk arról, Cole Palmer lehet az egyik kiszemelt a támadósor megerősítésére, ám Liam Rosenior, a csapat edzője cáfolta ezeket az értesüléseket.