HIVATALOS - Kinevezték a Chelsea új vezetőedzőjét!

Liam Rosenior lesz a Chelsea új vezetőedzője – jelentette be Fabrizio Romano. Az olasz sportújságíró információi szerint a Strasbourgtól érkező vezetőedző január 10-én, a Charlton elleni FA-kupa mérkőzésen mutatkozik majd be.

Ahogy korábban már megírtuk, január elsején a Chelsea menesztette Enzo Marescát. Az londoni kékek az olasz vezetőedző kirúgása után közvetenül felvették a kapcsolatot testvércsapatukkal, a Strasbourg-gal, ugyanis a francia csapatot irányító Liam Roseniort nézték ki Maresca helyére

A mindig jól értesült Fabrizio Romano szerint a Chelsea-nek sikert megegyeznie házon belül, így Rosenior lesz a nyugat-londoniak új vezetőedzője. Az angol szakember már alá is írt a Chelseanél, a Charlton elleni FA-kupa mérkőzésen már ő fogja irányítani a londoni kékeket. 

Rosenior maga is megerősítette, hogy elhagyha a Franciaországot, és hazatér a Chelsea-hez:

„A világ egyik legnagyobb klubja, a Chelsea új menedzsere leszek” 

– hangsúlyozta a 41 éves edző, aki hozzátette:

„A Chelsea edzőjének lenni hihetetlen nagy lehetőség számomra, hiszen egy fantasztikus klub, az aktuális világbajnok. Hazamehetek, láthatom a gyerekeimet, és aláírhatok egy nagyszerű klubhoz. Nem utasíthatom vissza ezt a lehetőséget. Ennek ellenére ez a 18 hónap Strasbourgban volt életem legjobb időszaka."

– zárta gondolatait a Chelsea új vezetőedzője.

