Palmer a Manchester Unitedben? A Chelsea vezetőedzője válaszolt!

Az elmúlt napokban felerősödtek azok a sajtóértesülések, amelyek szerint a Chelsea támadója, Cole Palmer honvággyal küzd, és a Manchester United érdeklődése miatt akár visszatérhetne Manchesterbe. A találgatásokra azonban határozott választ adott a londoni klub vezetőedzője, Liam Rosenior, aki egyértelműen cáfolta a távozásáról szóló híreket.

A 23 éves angol válogatott futballista Manchesterben nőtt fel, a Manchester City akadémiáján nevelkedett, és köztudottan gyerekkora óta a Manchester United szurkolója. Ezek az információk tovább erősítették a pletykákat, különösen azt követően, hogy Palmer visszafogottan ünnepelte a Brentford elleni bajnokin szerzett gólját, majd azonnal az öltözőbe vonult.

Rosenior azonban a pénteki sajtótájékoztatón világossá tette, hogy a játékos jövője nem kérdés a klubnál. A Chelsea vezetőedzője így fogalmazott:

„Számos alkalommal beszéltem Cole-lal, és úgy tűnik – sőt, valóban –, hogy nagyon, nagyon boldog itt.”

A tréner hangsúlyozta, hogy Palmer kulcsszerepet tölt be a klub hosszú távú terveiben, és a jelenlegi nehézségek – elsősorban a sérülések – semmit nem vonnak le a játékos kvalitásaiból:

„Fontos része a hosszú távú terveinknek, kivételes játékos. Minden futballista átesik nehezebb időszakokon a pályafutása során, különösen sérülések miatt, de ettől még senki sem lesz rosszabb labdarúgó.”

Palmer formáját ebben az idényben egy makacs lágyéksérülés hátráltatta, ennek következtében eddig mindössze négy gólt szerzett a Premier League-ben. Rosenior szerint a Brentford elleni mérkőzésen látott frusztráció sem az elégedetlenség jele volt:

„Volt benne frusztráció a Brentford elleni meccsen, de nem azért, mert ne lenne boldog itt, hanem azért, mert nem tudott azon a szinten teljesíteni a klubért, amit saját magától elvár.”

A Chelsea edzője azt is kiemelte, hogy a klub elsődleges feladata Palmer megfelelő terhelése és egészségének megóvása:

„Az én dolgom – és a klub dolga is – az, hogy eljuttassuk őt arra a szintre, ahol folyamatosan úgy tud teljesíteni, ahogyan szeretne.”

A londoniak számára külön megnyugtató lehet, hogy Palmer 2024 augusztusában szerződéshosszabbítást írt alá, amely akár 2033-ig a Chelsea-hez kötheti a támadót – ez jelentősen csökkenti egy esetleges manchesteri visszatérés esélyét.

Rosenior nyilatkozata így egyértelmű üzenet a pletykákra: Cole Palmer nem készül távozni, és továbbra is a Chelsea hosszú távú egyik legfontosabb alappillére.