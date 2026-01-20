Raheem Sterling és a francia Axel Disasi nem lépett még pályára ebben a szezonba a Chelsea csapatában, az angol válogatot még az előző kiírásban lépett pályára a Premier League-ben a városi rivális Arsenal kölcsönjátékosaként, míg a francia védő az U21-es csapatban játszott 72 percet az idén, így mindkét játékos jövője a levegőben lóg a londoni Kékeknél.

A nemrég kinevezett Liam Rosenior szerda este bemutatkozik a Bajnokok Ligájában is a ciprusi Pafosz ellen, a mérkőzés előtti sajtótájékoztatóján pedig mindkét játékos helyzetére kitért. Az angol szakember Disasiról elmondta, beszélt vele az elmúlt napokban, és dolgoznia kell még, ha vissza szeretne kerülni a csapatba: “beszéltem vele néhány napja, nagyon jó találkozó volt. Elmondtam a játékosoknak, mindenki tiszta lappal indul nálam, szóval természetes volt, hogy beszélek vele. Lemaradásban van az edzettségét tekintve, hiányzik nála a meccsterhelés, szóval ezen még dolgoznunk kell”. Azért is lehet szükség Disasi játékára, hiszen a csapat angol védője, Tosin Adarabioyo több hétig harcképtelen lesz Rosenior szerint.

A létszámfelettivé vált Rahemm Sterling is szóba került, róla elmondta Rosenior, próbálnak megoldást találni a helyzetére a téli átigazolási időszakban: “Jelenleg is tárgyalunk Sterlinggel különböző dolgokról. Remélem a következő napokban tisztábban látunk majd” - utalt arra a szakvezető, hogy már januárban távozhat a Manchester Citytől érkező játékos. Arról korábban itt írtunk, ki dobhat mentőövet a többszörös angol bajnok szélsőnek.

Zajlik az élet a Stamford Bridge-n, rengeteg kiszemelt van a klubnál a keret megerősítésére, többek között hallani gigaajánlatról a Real Madrid középpályásáéert, Federico Valverde-ért, a védelembe érkezhet a Rennes csapatától Jérémy Jacquet, a kapuba pedig az AS Roma szerb hálóőre, Mile Svilar kerülhet.