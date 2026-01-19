Hivatalos: Angol válogatott hátvédet igazolt a Manchester City

Hivatalossá vált, hogy Marc Guéhi a Manchester City játékosa lett, miután a klub 20 millió fontért megszerezte őt a Crystal Palace-tól. Az angol válogatott védő 2031 nyaráig szóló szerződést írt alá a Pep Guardiola csapatával.

A City védelme komoly gondokkal küzd: Josko Gvardiol már a szezon hátralévő részére kidőlt, míg Rúben Dias és John Stones is sérülés miatt hiányzik, így Guéhi érkezése kulcsfontosságú lehet a következő hónapokban.

A klub hivatalos közleményben jelentette be az átigazolást:

„A Manchester City örömmel jelenti be Marc Guéhi szerződtetését a Crystal Palace-tól. A 25 éves játékos öt és fél évre szóló megállapodást kötött, amely 2031 nyaráig köti őt az egyesülethez. A 26-szoros angol válogatott Guéhi pályafutását a Chelsea-nél kezdte, majd a 2020–2021-es idényben kölcsönben szerepelt a Swansea Citynél, ahol jelentős szerepet vállalt abban, hogy a csapat bejusson a Championship rájátszásának döntőjébe. Ezt követően igazolt a Crystal Palace-hoz.”

Guéhi a Manchester City második téli igazolása, Antoine Semenyo Bournemouth-ból való érkezését követően. A klub januári költekezése ezzel elérte a 85 millió fontot.

Az angol védő a City hivatalos honlapjának nyilatkozva nem titkolta örömét:

„Nagyon boldog vagyok, és hihetetlenül büszke arra, hogy a Manchester City játékosa lehetek. Ez az átigazolás számomra az eddigi kemény munka betetőzése. Most Anglia legjobb klubjához kerültem, egy elképesztő játékoskeret tagja lehetek, és ezt kimondani is jó érzés. Szeretnék fejlődni játékosként és emberként is, és tudom, hogy ennél a klubnál ez meg fog történni. Imádom a futballt – rengeteget adott nekem az évek során –, és különleges pillanat számomra és a családom számára, hogy a fejlődésemet a Manchester Citynél folytathatom.”