Két angol gigász is leigazolná a Serie A egyik legjobb kapusát

A Caughtoffside ügynöki forrásaira hivatkozva arról ír, a 26 éves szerb hálóőr a nemrég edzőt váltott Chelsea és Manchester United kívánságlistáján is szerepel, a római csapat pedig 60 millió euró körüli összegért akár meg is válhat kiválóan teljesító kapusától, ám a lap kiemeli, nincs nyomás alatt az olasz együttes, miután 2030-ig érvényes szerződéssel rendelkezik Svilarral.

A Chelsea nincs megelégedve jelenlegi kapusával, Robert Sánchezzel, aki szerda este kétszer is hibázott az Arsenal ellen a Ligakupa elődöntőjének első mérkőzésén, ám januári megegyezésről nincs szó egyelőre, elsősorban a Pénzügyi Fair Play szabályzás miatt, ami köti a Chelsea kezét egy nagyobb összegű igazolással kapcsolatosan, másrészt inkább a középpályán és a támadósorban erősítenének a londoni Kékek.

A portál szerint a Manchester United mindenképpen igazolna egy elsőszámú kapust, hiszen minden bizonnyal távozik majd a csapattól a török Altar Bayindir, valamint a kölcsönben szereplő André Onana is. A klub Senne Lammens személyében igazolt kapust tavaly nyáron, ám a klubot nem győzte meg teljesen a belga hálóőr teljesítménye egyelőre, és szeretnének hosszú távra egy stabil elsőszámú kapust, aki 7-8 éven keresztül Bajnokok Ligája-szinten tud teljesíteni.