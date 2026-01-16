A Chelsea vezetősége már a januári átigazolási időszakban szeretné megerősíteni a védelem közepét, ezzel is támogatva az új vezetőedző, Liam Rosenior munkáját – értesült a Telegraph újságírója, Matt Law. A londoni klubnál nem új keletű a probléma: az előző tréner, Enzo Maresca már a tavalyi nyáron is kifejezetten kérte egy középhátvéd szerződtetését, ám akkor a klubvezetés elutasította az igényt.

A „Kékek” hosszabb távú tervei között egy középpályás és egy támadó igazolása is szerepel a nyári átigazolási szezonban, ugyanakkor a klub nyitott arra, hogy már a mostani, januári piacon is lecsapjon egy kedvező lehetőségre.

A lehetséges célpontok között ott van a Rennes fiatal védője, Jérémy Jacquet, valamint a Como játékosa, Jacobo Ramón is, akik közül egyikük érkezése már a téli hónapokban megoldást jelenthetne a Chelsea védekezési gondjaira.