Az angol válogatott középpályást a 2-1-s győzelemmel záruló Rayo elleni mérkőzés elején kellett lecserélni, és voltak olyan hírek, miszerint akár a világbajnoki szereplés is veszélybe került Bellinghamnek. Azóta láthattuk oxigénmaszkban is edzeni a Királyiak egyik legjobbját, most pedig kiderült, mennyi ideig kénytelen nélkülözni az angol játékát a Real Madridnak.

Az Athletic szerint a sérülés komplikáltabb a vártnál, legalább 6-8 hetes kihagyás vár Jude Bellinghamre, aki így április közepéig harcképtelenné vált. Ez azt is jelenti, az angol válogatott játékos többek között az Atlético Madrid elleni városi derbit, és (amennyiben továbbjut a Benfica ellen) a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjét is kihagyja a blancóknál.

Ebben a szezonban 28 mérkőzésen lépett pályára Bellingham, ezeken a meccseken 6 gólt és 4 gólpasszt szerzett. A Real Madrid a hétvégén 4-1-re győzte le a Real Sociedad csapatát, amivel ideiglenesen átvette a vezetést a La Ligában, amit a Barcelona hétfő este vehet vissza a Girona elleni katalán derbin.

