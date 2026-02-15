Romano elárulta, távozik-e a Real Madrid brazil támadója

Fabrizio Romano tiszta vizet öntött a pohárba Endrick jövőjével kapcsolatban.

Az átigazolásokra szakosodott olasz újságíró vasárnap esti vlogjában elemezte a Real Madrid brazil támadójának helyzetét, miután a királyi gárda a téli átigazolási időszakban kölcsönadta őt a francia élvonalban szereplő Lyonnak. Új klubjában négy bajnokin 3 gólnál és 1 gólpassznál jár a 19 esztendős támadó, és a zuhanyhíradóban megjelenő hírek szerint több Premier League együttes érdeklődését is felkeltette.

Az olasz transzferguru szerint azonban a Real Madridnak egyelőre esze ágában sincs lemondania a támadóról, a hosszú távú terveikben ugyanis fontos szerepet szánnak neki. Ennek tükrében nem valószínű, hogy nyáron klubot vált majd a támadó, akinek kölcsönszerződésében olyan záradék is szerepel, miszerint a madridi klub bármikor visszahívhatja.

Ez egyelőre nem történt meg, ám több mint valószínű, hogy a nyári felkészülést Madridban kezdi majd a csatár – nem pedig Angliában.

