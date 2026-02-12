Hatalmas egók fúrják Arda Gülert a Real Madridnál

„Szisztematikus zaklatás” a királyi gárdánál?

Pekmezci kerek perec kijelentette: a török válogatott csillaga munkahelyi zaklatás és kiközösítés áldozata a Valdebebasban. Bár a játékos hivatalosan nem panaszkodott, a megfigyelő szerint a helyzet tarthatatlan.

„Arda Gülert mobbingnak (munkahelyi zaklatásnak - a szerk.) teszik ki. Nem arról van szó, hogy panaszkodott volna nekem, de tudta, hogy ez fog történni. Mondtam neki, hogy legyen türelmes” – fogalmazott Pekmezci.

A vádak szerint a Real Madrid öltözőjében egy befolyásos „klikk” alakult ki, amely képtelen elfogadni a fiatal tehetséget. Annak ellenére, hogy a Toni Kroos és Luka Modric fémjelezte korszakváltásnak Güler felemelkedéséről kellene szólnia, a hierarchia csúcsán lévő sztárok állítólag tudatosan izolálják őt a pályán és azon kívül is.

Xabi Alonso is az egók áldozata lett?

A legmegdöbbentőbb állítás azonban nem is Gülerre, hanem a kispadra vonatkozik. Pekmezci szerint a Real Madrid öltözőjében uralkodó játékosok hatalmas egói vezettek a januárban menesztett Xabi Alonso kudarcához is.

A játékosmegfigyelő szerint a baszk tréner, aki Carlo Ancelotti örökébe lépett, képtelen volt kezelni a belső törésvonalakat. „Xabi Alonso is ezért távozott” – állítja Pekmezci, utalva arra, hogy ugyanazok a figurák fúrták meg a menedzsert, akik most Gülert próbálják ellehetetleníteni.

Arbeloa sem találja az utat

Bár Güler statisztikái idén sem rosszak – a La Ligában 7, a Bajnokok Ligájában 4 gólpasszt jegyzett eddig –, a pályán nyújtott testbeszéde viszont egyre frusztráltabb. A Benfica elleni BL-vereség alkalmával a kamerák rögzítették, ahogy a lecserélésekor magában morogva, láthatóan dühösen hagyta el a játékteret.

Úgy tűnik, az új vezetőedző, Alvaro Arbeloa sem tudta megfékezni a negatív folyamatokat, sőt, ő is egyre többször hagyja ki a kezdőből a karmestert. Pekmezci szerint Güler türelme végleg elfogyott:

„Arda nagyon tudatos és türelmes, de már ő is elkezdett lázadni.”

Mi lesz a nyáron?

Ha a Real Madrid nem tudja megfékezni az öltözői ragadozóit, könnyen lehet, hogy az egyik legnagyobb generációs tehetségét veszíti el. A nyári átigazolási időszak közeledtével egyre valószínűbb, hogy Güler környezete a távozást fogja szorgalmazni, ha nem garantálnak számára védettebb és igazságosabb környezetet a Bernabéuban.

