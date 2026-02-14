Goal.com
Már meg is van, hogy kivel pótolná elégedetlenkedő játékosát a Real Madrid

A klub legendája egyre kevesebb lehetőséget kap, így jó eséllyel távozik a szezon végén.

Ahogyan arról a GOAL is beszámolt, feszült a viszony Dani Carvajal és az edzői stáb között. A 34 éves jobbhátvédnek a Valencia elleni bajnoki mérkőzést követően például az erőnléti edzővel volt egy heves beszélgetése

A mellőzötté vált Carvajalnak nyárig van szerződése a Blancókkal, az pedig csak még valószínűbbé teszi a távozását, hogy a klub kinézett magának egy új jobbhátvédet. A Fichajes arról ír, hogy az AS Roma brazil játékosa, Wesley érkezhet a Santiago Bernabeuba, akinek a fejlődését már akkor is figyelemmel követte a Real, amikor még a Flamengo játékosa volt. 

A 22 éves labdarúgóért 2025 nyarán 25 millió eurót perkált ki az olasz klub, spanyol sajtóhírek szerint tízmillió euróval lehet nagyobb a vételára az évad végezetével. 

Ami Carvajalt illeti, mindössze hét La Liga-találkozón lépett pályára a 2025-26-os kiírásban, igaz, két különböző sérülés is hátráltatta. Utóbbiból januárra épült föl, azóta nem kapott bizalmat Álvaro Arbeloától. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

