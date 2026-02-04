Goal.com
Bózsik Tamás

Real Madrid: Trent Alexander-Arnold visszatér, Jude Bellingham oxigénmaszkra szorul

Aggasztó képet közölt magáról az angol középpályás.

Jude Bellinghamet mindössze tíz perc után le kellett cserélni sérülés miatt a Real Madrid hétvégi, Rayo Vallecano elleni bajnoki mérkőzése után (2-1). Az angol középpályás a combhajlítójához kapott, mikor földre esett, majd könnyek között hagyta el a pályát. 

Azóta a The Sun kiszúrta, egy olyan fotót Bellingham saját alkalmazásában, a JB5-on, amelyen oxigénmaszkot visel. Spanyol sajtóértesülések szerint egy hónapig nem láthatjuk a pályán. 

Ugyanakkor akad visszatérő is a Real Madrid háza táján. Trent Alexander-Arnold ugyanis felépült decemberi sérüléséből, és a Valencia elleni vasárnapi találkozón akár már be is vetheti Álvaro Arbeloa vezetőedző - írta meg az AS nyomán a Madridom

A Rayo Vallecanóval szemben rajta kívül Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, illetve Éder Millitao szintén sérülés miatt hiányzott a Királyiaktól. 

