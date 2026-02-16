A Real Madrid háza táján nem csillapodnak a kedélyek Xabi Alonso menesztése után. A pletykák akkor kaptak igazán szárnyra, amikor Mourinho a Bajnokok Ligájában 4–2-re legyőzte korábbi játékosa, Álvaro Arbeloa Realját. Most pedig az is kiderült, hogy a váltás előtt nincsenek anyagi gátak.

A lisszaboni „titkos” kilépési stratégia

Mourinho az idei szezon elején írt alá kétéves szerződést a Benficával, ám az AS értesülései szerint a kontraktus tartalmaz egy különleges passzust. Ez a záradék lehetővé teszi számára, hogy bármelyik klubhoz ingyen távozzon, anélkül, hogy bárkinek ki kellene fizetnie a szerződésbontási díjat.

Van azonban egy bökkenő: a „szabadkártya” mindössze egy 10 napos időablakban aktiválható, közvetlenül a Benfica szezonjának utolsó mérkőzése után.

Bár a Real Madrid vezetősége hivatalosan még nem tett lépéseket, ez a lehetőség folyamatos fenyegetést jelent a jelenlegi szakmai stábra nézve. Mourinho számára ez a tökéletes aduász: ha megérkezik a hívás Madridból, akadály nélkül térhet vissza egykori sikerei színhelyére.

Családi fészek kontra a Bernabéu csillogása

A portugál tréner jelenleg élvezi az otthonlétet. Évekig tartó külföldi munka után végre közel lehet a családjához Lisszabonban, és bár soha nem forszírozta nyilvánosan a távozását, a Real Madrid vonzereje és Florentino Pérez elnökkel ápolt kapcsolata továbbra is meghatározó.

Érdekesség, hogy bár a két fél között az utóbbi időben megritkult a kapcsolat – állítólag a megváltozott telefonszámok és az eltérő életutak miatt –, a tisztelet kölcsönös. Mourinho nemrég elárulta: majdnem meglátogatta a Bernabéut közvetlenül a benficás kinevezése előtt.

"Nagyon közel álltam hozzá, hogy a távozásom óta először visszatérjek a Bernabéuba. Oscar Ribot barátom már mindent előkészített, de az utolsó pillanatban hívott a Benfica, és alá kellett írnom" – mesélte a januári BL-meccs után.

Taktikai erődemonstráció a tanítvány ellen

A Benfica 4–2-es győzelme a Real Madrid ellen fájdalmas emlékeztető volt a madridi szurkolók számára Mourinho zsenialitásáról. Bár Arbeloát korábban „az ő fiaként” emlegette, a pályán nem ismert kegyelmet. A lefújás utáni vad ünneplése – amiért később elnézést kért – jól mutatta: a tűz még mindig ott ég a 63 éves szakemberben.

Mi várható a nyáron?

Jelenleg Mourinho a Benfica projektjére koncentrál, és már a következő szezon keretét tervezi. Azonban a Real Madridnak csak kevesen tudnak ellenállni. Mivel a pénzügyi gátak nincsenek, minden Pérez és Mourinho döntésén múlik.

A sors fintora, hogy a két csapat holnap ismét találkozik a BL-rájátszásban, ami tökéletes alkalmat biztosít egy személyes találkozóra az elnök és a "Special One" között.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.