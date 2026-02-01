Zsinórban öt bajnoki meccset nyert meg idáig a drámai BL-meccsen vereséget szenvedő a Real Madrid, a Rayo ellen pedig ezt a sorozatot próbálta meg folytatni Álvaro Arbeloa együttese, és egy 100. percben szerzett Mbappé-góllal sikerült is nyernie a Királyiaknak, akik továbbra is egypontos hátrányban vannak az éllovas Barcelona mögött.

Nem indult azonban túl jól a hazaiaknak a mérkőzés, ugyanis rögtön a meccs elején elveszítették Jude Bellinghamet, aki súlyosnak kinéző combizom-sérülést szenvedhetett. Hírek szerint, amennyiben elszakadt a combizma az angol válogatott játékosnak, könnyen lehet, nem lép már pályára klubcsapatában ebben a szezonban, és a világbajnoki szereplése is veszélybe kerülhet az angol válogatott középpályásának.

Ez azonban nem törte meg a Real Madridot, negyedóra elteltével Vinícius Júnior juttatta előnyhöz a hazaiakat, amivel vezetett a félidőben a Real egy nem túl eseménydús játékrészben.

A második 45 percet azonban jól kezdték a vendégek, négy perc után Jorge de Frutos egyenlített a Bérnabeuban, majd a Real Madrid vette át a kezdeményezést, nagy nyomást fejtettek ki a Vallecanora, amit Pathé Ciss nem is bírt, csúnya szabálytalansága után emberelőnybe került Arbeloa csapata a nyolcvanadik percbe, ám a győzelmet csak a maratoni hosszabbításban sikerült kicsikarni, a századik percben Mbappé volt eredményes tizenegyesből, amivel a Madrid végül egy kései vendég piros lap után kettős emberelőnyben otthon tartotta a három pontot.