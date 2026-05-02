Arteta elégedetlen az Arsenal orvosi stábjával, külső szakértőt hoz a klubhoz

Március végéig úgy tűnt, történelmi szezont futhat az Arsenal, ám a Ligakupadöntőt elveszítette a gárda a Manchester City ellen, az FA-kupában a másodosztályú Southampton ejtette ki az Ágyúsokat a negyeddöntőben, a Manchester City elleni bajnoki vereséggel pedig elolvadt Artetáék előnye a Premier League-ben is.

Ugyan a Bajnokok Ligájában is áll még az észak-londoni csapat, a sérülések miatt előfordulhat, hogy ismét trófea nélkül marad az Arsenal ebben a szezonban.

A legégetőbb helyzet a támadósorban alakult ki, ugyanis Bukayo Saka, Martin Ödegaard és Kai Havertz is a szezon jelentős részét a partvonalon kívül töltötte, de összességében sem túl rózsás a helyzet: a The Telegraph gyűjtése szerint az Ágyúsok játékosai klub és válogatott szinten összesen 262 mérkőzést hagytak ki sérülés miatt a jelenlegi kiírásban.

Ha csak a Premier League-t nézzük, a piros-fehérek futballistái mintegy 141 találkozót voltak kénytelenek nélkülözni, ami ugyan a legfőbb rivális Manchester City-hez képest (135) nem tűnik sokkal jobbnak, a kulcspozíciókban nagy a különbség. Ha csak a csatárposztot vesszük figyelembe, Erling Haaland mindössze egy bajnokit volt kénytelen kihagyni, a német Kai Havertz viszont 23 alkalommal hiányzott Arteta csapatából.

Ezt az állapotot elégelte meg az Arsenal edzője, és egy külsős szakértőt vont be a stábba. A spanyol fizioterapeuta, Joaquín Acedo feladata az lesz, hogy független szakértőként átvilágítsa a klub edzésmódszereit, regenerációs protokolljait, és kiderítse, miért hullanak az Arsenal játékosai, mint a legyek a szezon legfontosabb időszakában.

Forrás: The Sun

