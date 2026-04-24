Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Ekkor térhet vissza Bukayo Saka

A szombat esti 18:30-as Newcastle United elleni bajnoki mérkőzésen hosszú idő után ismét láthatják Bukayo Sakát az Arsenal szurkolói.

Erről Mikel Arteta beszélt a találkozót megelőző sajtótájékoztatón. Az Arsenal vezetőedzője elmondta, hogy Sakát várhatóan nevezi a meccskeretbe. Arról, hogy mennyi esély van arra, hogy be is állítsa az Ágyúsok alapemberét, nem nyilatkozott. 

Amint arról a GOAL is beszámolt, az angol válogatott szélső a Carabao Cup döntőjén lépett pályára utoljára, mert az Achilles-ín sérülése nem javult a várt ütemben. 

Emiatt többek között kihagyta a Manchester City elleni rangadót a múlt hétvégén, amin végül 2-1-re ki is kapott az Arsenal. Az Égszínkékek azóta a hétközi találkozójukat szintén behúzták, így jobb gólkülönbségüknek köszönhetően megelőzték az Arsenalt, és átvették a vezetést a Premier League-ben. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

