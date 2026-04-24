Erről Mikel Arteta beszélt a találkozót megelőző sajtótájékoztatón. Az Arsenal vezetőedzője elmondta, hogy Sakát várhatóan nevezi a meccskeretbe. Arról, hogy mennyi esély van arra, hogy be is állítsa az Ágyúsok alapemberét, nem nyilatkozott.

Amint arról a GOAL is beszámolt, az angol válogatott szélső a Carabao Cup döntőjén lépett pályára utoljára, mert az Achilles-ín sérülése nem javult a várt ütemben.

Emiatt többek között kihagyta a Manchester City elleni rangadót a múlt hétvégén, amin végül 2-1-re ki is kapott az Arsenal. Az Égszínkékek azóta a hétközi találkozójukat szintén behúzták, így jobb gólkülönbségüknek köszönhetően megelőzték az Arsenalt, és átvették a vezetést a Premier League-ben.

