Bournemouth Tóth AlexPA Wire
C. Kovács Attila

Szenzáció! Tóth Alexék legyőzték a bajnoki címért küzdő Arsenalt! + videó

Alex Tóth

Az AFC Bournemouth 2-1-s győzelmet aratott a listavezető Arsenal ellen a Premier League 32. fordulójában szombat kora délután. Tóth Alex csereként áll be a mérkőzésen, amelynek a hőse Alex Scott volt.

A találkozó elsó gólját Eli Junior Kroupi szerezte a 17 percben, a Bournemouth játékosa egy megpattanó beadást pofozott be a hálóba közvetlen közelről (0-1).

A 35. percben azonban egyeníltett az Arsenal, Ryan Christie kezezése miatt tizenegyest ítélt Michael Oliver játékvezető, a megítélt büntetőt pedig Gyökeres Viktor értékesítette (1-1).

A hajrában megszerezte a vezetést a Bournemouth

A 74. percben azonban jött a slusszpoén, Evanilson lekészítése után Alex Scott került hatalmas helyzetbe, és a kapu jobb oldalába helyezett (1-2). 

Tóth Alex is lehetőséget kapott

A 85. percben beállt Tóth Alex is, a Ferencvárostól télen érkező magyar középpályás a gólszerző Kroupit váltotta.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így hatalmas meglepetésre a Bournemouth 2-1-re nyert az Arsenal otthonában. 

Az Arsenal elszórakozza a bajnoki címet?

Ezzel a vereséggel az Arsenal ugyan a bajnokság élén maradt, de vesztett pontok tekintetében Mikel Artetáék már csak 3 ponttal vezetik a Premier League-et az üldöző Manchester City előtt.

