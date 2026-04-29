Semmi nem dőlt el: döntetlen lett az Atlético - Arsenal

Már a meccs előtt megkezdődött kiélezett párharc alakult ki a két csapat között, az Arsenal az UEFA-hoz fordult a találkozó kezdése előtt, ugyanis a londoniak szerint túl magasra volt vágva a fű a Metropolitano Stadionban, a szövetség viszont elutasította a panaszt.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, Alvarez, majd Ödegaard szerezhetett volna vezetést csapataiknak az első negyed órában. Fél óra után Madueke lövése ment nem sokkal mellé, a félidő végén pedig megszerezte az Arsenal: Gyökerest borította fel Hancko a tizenhatoson belül, a sértett pedig ki is használta a büntetőt, 0-1.

A második játékrészben aztán a hazaiak felé billent a pálya. Alvarez szabadrúgása az oldalhálóba ment, majd Lookman lövését védte Raya bravúrral, a kipattanóból pedig Griezmann nem tudott gólt lőni. Az 56. percben aztán jöt egy újabb büntető White kezezése nyomán, Alvarez pedig kíméletlenül lőtt Raya kapujába, 1-1. Nem állt meg az Atlético, Griezmann a kapufát találta el bő egy óra elteltével, majd Lookman ziccerét fogta Raya. A 78. percben úgy tűnt, újabb tizenegyes jön, ám Eze buktatásánál nem látott kontaktot a VAR, így kihívta Makkelie játékvezetőt, aki felülbírálta a döntését, nem kapott büntetőt az Arsenal. A meccs hajrája a vendégeké volt, Rice és Mosquera is próbálkozott, ám gól nem született egyikből sem, maradt az 1-1-es döntetlen.

