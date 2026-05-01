Arteta elárulta, hogy kulcsjátékosa pályára léphet-e az Atlético ellen

Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta bizakodóan nyilatkozott Kai Havertz állapotáról, és elárulta, hogy a német támadó jó eséllyel visszatérhet az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágójára.

A német támadó játéka az elmúlt napokban kérdéses volt sérülése miatt, a spanyol szakember a pénteki sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a csatár, valamint a holland védő, Jurrien Timber biztosan nem lesz bevethető a szombati, Fulham elleni Premier League-mérkőzésen, ugyanakkor a BL-visszavágóval kapcsolatban már optimistább volt.

„Remélhetőleg az Atlético ellen már rendelkezésre állhat. Minden határt feszeget azért, hogy minél hamarabb visszatérjen” – fogalmazott az Arsenal menedzsere.

A csapatkapitány, Martin Ödegaard szereplése szintén kérdéses a Fulham elleni bajnokin. A norvég középpályást a szerdai találkozó második félidejében lecserélték, az ő állapotát is folyamatosan figyelik.

„Majd meglátjuk. Szombat reggel derül ki, hogy ki milyen állapotban vabn, mert nem tudtunk sokat edzeni az utóbbi napokban. Akkor kapunk végleges képet” – mondta Arteta.

Havertz április 25-én, a Newcastle United elleni 1–0-s győzelem során sérült meg, ám az első vizsgálatok után megkönnyebbülhettek az Arsenalnál, mivel nem szenvedett súlyos sérülést. Arteta hangsúlyozta, hogy a német támadó hiánya komoly problémát jelentett az idény során.

„Hatalmas veszteség volt számunkra. Az egyik legfontosabb támadójátékosunkról beszélünk. Hét-nyolc hónapja küzd sérülésekkel. Sajnos nem ő az egyetlen hosszabb ideje hiányzó játékosunk, de a csapat elképesztő mentális erőről tett tanúbizonyságot, és ennek ellenére is rendkívül versenyképes maradt” – értékelt a spanyol szakember.

A nyári átigazolási időszak közeledtével Havertz jövője is szóba került, hiszen szerződéséből még két év lesz hátra, ám Arteta ezt a témát egyelőre nem kívánta részletezni.

„Most csak az számít, hogy elérhető legyen és jól teljesítsen” – mondta.

