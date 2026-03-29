Goal.com
Live
FBL-EUR-C1-INTER-ARSENALAFP
Szabó Kristóf

Elfogy a keret? Sorra esnek ki a válogatottaknál az Arsenal játékosai

Arsenal

Egyelőre rémálomszerűen alakul az Arsenal szempontjából a márciusi válogatott szünet, hiszen a már meglévő sérültek mellé folyamatosan csatlakoznak azok a játékosok, akik idő előtt hagyják el válogatottjukat, és térnek vissza Londonba orvosi vizsgálatokra.

Történelmi szezonra készültek az Ágyúsok szurkolói, ugyanis a csapat mind a négy megszerezhető trófea begyűjtésére igen jó eséllyel pályázott eddig a szezonban. Az első kijózanító pofon a múlt vasárnapi Ligakupa-döntőn érkezett, amikor Mikel Arteta csapat teljesen megérdemelten szenvedett 2-0-ás vereséget a Manchester City-től.

Az észak-londoniaknál gondolhatják úgy, ha valamelyik kupasorozat, akkor a Ligakupa elvesztése lehet a legkevésbé fájó, ám a folytatás sem ígér túl sok jót az Arsnealnak, ugyanis az utóbbi időben megszaporodtak a sérülések London piros felén: korábban már beszámoltunk róla, hogy több játékos már el sem utazott a különböző válogatottakhoz.Mikel Merino hosszabb ideje sérült, de Martin Ödegaard, Jürrien Timber,Eberechi Eze, Gabriel, William Saliba és Leandro Trossard is az angol fővárosban maradt különböző sérülések és orvosi vizsgálatok miatt, és az elmúlt napokban újabb nevek kerültek fel a maródiak listájára.

Mint ismert, az angol válogatottban Noni Madueke szenvedett térdsérülést az Uruguay elleni felkészülési meccsen, és térdrögzítőben hagyta el a Wembley-t. Rajta kívül honfitársai,Declan Rice és Bukayo Saka is visszatért az Arsenalhoz az angol szövetség tájékoztatása szerint, mindkettejükre "további orvosi vizsgálatok" várnak.

FA Kupa
Southampton crest
Southampton
SOU
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Nem úszta meg Piero Hincapié sem sérülés nélkül, az ecuadori védő a Marokkó elleni barátságos meccsen dőlt ki, és utazott vissza Londonba.

Ha ez azonban nem lett volna elég, a csapat spanyol középpályása, Martín Zubimendi sem egészséges teljesen, és a spanyol szövetség hivatalosan is megerősítette a játékos sérülését:

"Martín Zubimendi kikerült a spanyol válogatottból, miután fájdalmat érzett a jobb térdében. A további kockázatok elkerülése és a játékos egészségének védelme érdekében kikerült a keretből. Az Arsenal orvosi stábját tájékoztattuk a helyzetről".

Ezzel együtt már 12 olyan játékosa van Mikel Artetának, aki vagy nem tudott elutazni hazája válogatottjába, vagy idő előtt hagyta el azt, mind valamilyen sérülés miatt. Az igazán sűrű időszak azonban most kezdődik az Ágyúsok számára, hiszen a szünet után jön a Southampton elleni FA-kupa negyeddöntő, a Sporting elleni BL-párharc és a Bournemouth elleni Premier League-mérkőzés, ahol vesztett pontok tekintetében hat ponttal vezet az Arsenal a Manchester City előtt.


Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés