Potyagól, kapufák, és Haaland győztes gólja - nem okozott csalódást a City-Arsenal

A Premier League bajnoki döntőjének is beillő meccsén vasárnap délután a Manchester City fogadta az Arsenalt (a londoniak előnye hat pont volt a tabellán a rangadó előtt, ám Arteta együttese egy bajnokival többet játszott), és nem is kellett sokat várni a hazai rohamokra, az első percekben Doku a szélen megbontotta az Arsenal védelmét, Silva lövése pedig Gabriel – teste mellé szorított – kezén változtatott irányt, onnan pedig a kapufára perdült.

A 16. percben Ryan Cherki villant, Nunes labdáját mellel tette maga elé, elszlalomozott Gabriel mellett, Rice nem ért oda, így Saliba lábai között a jobb alsó sarokba lőtt. Más kérdés, hogy nem sokáig örült a City, két perccel később ugyanis óriási potyagóllal egyenlített a londoni együttes: Donnarumma túl sokat várt egy hazaadott labdánál, és mire kirúgta volna a labdát, Kai Havertz odaért, a német lábáról pedig a hálóba került a labda.

A folytatásban Doku remek visszagurítása után Haaland lőtt mellé, majd Guehi fejesét fogta biztosan Raya. A City mezőnyfölénye az első félidő negyedórájában nem párosult helyzetekkel, a fordulás utáni percekben viszont Haaland lövésénél a kapufa mentette meg az Arsenalt – akárcsak az első félidő elején. Nem sokkal később Semenyo léphetett volna ki ziccerben, ám ezen a szinten ritkán látható labdakezelési hibát vétett, így odalett a lehetőség, majd egy labdaszerzést követően Doku lőtt óriási helyzetben Raya kezébe.

Ezt követően viszont a londoniak kerülhettek volna előnybe, Guehi labdavesztése után villámgyors kontrát vezetett az Arsenal, Ödegaard tálalt remek ütemben Havertz elé, ám az első félidőben nagyot hibázó olasz kapus ezúttal nagyot védett. Nem sokkal később pedig Eze jobb alsó sarokra tartó lövése előbb a kapufára pattant, majd végigcsorgott a gólvonal – de nem haladt át rajta.

A 65. percben ismét a City került előnybe, Doku vezette a labdát a bal szélen, majd O’Reilly passzolt középre, Haaland pedig a jobb alsó sarokba lőtt. Nem sok hiányzott, hogy ismét hamar egyenlítsen az Arsenal, ám Gabriel fejese – amely megpattant O’Reilly testén – kifelé pattant a kapufáról, és mint utóbb kiderült, Arteta együttese ekkor járt a legközelebb az egyenlítéshez.

A City előtt újabb százszázalékos ziccer már nem adódott, a 95. percben pedig Havertz a csereként beálló Trossard beadása után a léc fölé fejelte a labdát. Guardiola együttese így megőrizte előnyét, és győzelmével saját kezébe vette a sorsát – ha megnyeri az elhalasztott bajnokiját, pontszámban utoléri az Arsenalt.

