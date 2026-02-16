A TeamTalk forrásaira hivatkozva arról ír, Martin Ödegaard helye megkérdőjeleződött az angol bajnoki listaveztő londoniaknál, így nyáron átadólistára kerülhet a norvég sztár. Ödegaard idén nem tud érdemben segíteni az Arsenal négyfrontos menetelésében (a csapat első helyen áll a Premier League-ben, az élen végzett a Bajnokok Ligája alapszakaszában, tizenhat közé jutott az FA Kupában és döntős a Ligakupában), minden sorozatot figyelembe véve 26 mérkőzésen egy gólja és öt gólpassza van.

A támadó középpályás egész szezonban sérülésekkel bajlódik, ám amikor egészséges, akkor sem tud kiemelkedőt nyújtani ahhoz képest, mennyi pénzt keres az Arsenalnál.

Olyan hírek is napvilágot láttak, miszerint Ödegaard és a csapat vezetőedzője, Mikel Arteta között sem felhőtlen a viszony, többek között taktikai kérdésekben, az öltöző menedzselésében és a játékos szerepkörével kapcsolatban sincs egyetértés a felek között.

Amennyiben a norvég valóban távozik Észak-Londonból, új csapatkapitánya lesz az Arsenalnak, és a hírek szerint az angol válogatott középpályása, Declan Rice lehet Ödegaard utódja ebben a szerepkörben. Rice az Ágyúsok rekordigazolása, 2023-ban 116 millió euróért érkezett az Arsenalhoz a városi rivális West Ham United-től, és azóta is kirobbanthatatlan a piros-fehérek kezdőcsapatából. Az idei szezonban is az egyik, ha nem a legjobbja csapatának Rice, 36 mérkőzésen 4 gól és 8 gólpassz a mérlege.

