James WIlsonBBC
C. Kovács Attila

Kikosarazta az Arsenalt, az ősi riválisnál folytatja a csatár tehetség!

Bár James Wilsonért először az Arsenal jelentkezett be, a mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a Hearts csatára a Tottenham Hotspurnél folytatja a pályafutását. Mutatjuk a részleteket.

Romano délelőtt még arról számolt be, hogy az Arsenal felvette a kapcsolatot a skót Hearts-cal James Wilsonnal kapcsolatban. Azonban órákkal később a Tottenham is ajánlatot tett a skót csatár tehetségért, és a 18 éves játékos végül a Spurs-t választotta.

Mint kiderült, az Ágyúsok csak próbajátékra hívták a fiatal tehetséget, míg a Tottenham komolyabb ajánlatot tett: kölcsönszerződést kínáltak Wilsonnak, vételi opcióval. 

Rájár a rúd az Arsenalra

Az Arsenalnak nem alakul túl jól az átigazolási időszak utolsó napja, Mikel Merino sérülése miatt az észak-londoniak kinézték maguknak a Newcastle United középpályását, Sandro Tonalit, azonban a Szarkák rögtön visszadobták az Ágyúsok ajánlatát, mondván Tonali nem eladó.

ÉLŐ! Kövesd az átigazolási időszak utolsó óráit a GOAL-on. Ha velünk tartasz, egyetlen átigazolásról sem maradsz le! Tarts velünk!

