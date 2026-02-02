Kikosarazta az Arsenalt, az ősi riválisnál folytatja a csatár tehetség!

Romano délelőtt még arról számolt be, hogy az Arsenal felvette a kapcsolatot a skót Hearts-cal James Wilsonnal kapcsolatban. Azonban órákkal később a Tottenham is ajánlatot tett a skót csatár tehetségért, és a 18 éves játékos végül a Spurs-t választotta.

Mint kiderült, az Ágyúsok csak próbajátékra hívták a fiatal tehetséget, míg a Tottenham komolyabb ajánlatot tett: kölcsönszerződést kínáltak Wilsonnak, vételi opcióval.

Rájár a rúd az Arsenalra

Az Arsenalnak nem alakul túl jól az átigazolási időszak utolsó napja, Mikel Merino sérülése miatt az észak-londoniak kinézték maguknak a Newcastle United középpályását, Sandro Tonalit, azonban a Szarkák rögtön visszadobták az Ágyúsok ajánlatát, mondván Tonali nem eladó.



