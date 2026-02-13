Nem állították ki Gabriel Magalhaest, kiakadtak a szurkolók

Ahogyan arról a GOAL is beszámolt, az Arsenal értékes két pontot hullajtott el a Brentford otthonában, ahol 1-1-es döntetlenre végzett a Premier League 26. fordulójában.

Az Ágyúsok belső védője, Gabriel Magalhaes már a 20. percben besárgult, így később sokan értetlenül álltak azelőtt, hogy miért nem állította ki Brook játékvezető egy második sárga kártyával, amikor földre vitte a kapura törő a Dango Ouattarát.

Több szurkolói oldal és újságíró a közösségi médiában fejezte ki a felháborodását. "Gabriel megúszta a második sárga lapot. Kegyetlenül rossz döntést hozott a bíró" - írta a @Falsewinger nevű oldal. Egy másik fiók, az @InvertTheWing úgy fogalmazott, "...ezért a megmozdulásért Cristian Romero egy tíz mérkőzésre szóló eltiltást kapott volna."

Mikel Arteta együttese ugyan még mindig az élen áll, de az utóbbi öt alkalomból mindössze két bajnoki mérkőzésen, az újonc Leeds United és a Sunderland ellen hagyta el győztesen a pályát.

Legközelebb az FA-kupában lesz érdekelt az észak-londoni együttes, amely a Wigannel csap össze a hétvégén.

