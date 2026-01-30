A közlemény szerint az észak-londoni klub hosszútávú kontraktust írt alá a 16 éves játékossal, ami profi szerződéssé alakul decemberben, amikor a játékos betölti tizenhetedik életévét.

Dowman nyolcévesen csatlakozott az Arsenal akadémiájához, robbanásszerű fejlődését jól mutatja, hogy az U18-s csapatban már tizenhárom évesen pályára lépett, az UEFA Ifjúsági Ligában pedig minden idők legfiatalabb gólszerzője lett csupán tizennégy évesen.

Az akkor még 15 éves játékos a felnőtt futballban is bemutatkozhatott már, az Arsenal Leeds elleni, 5-0-s győzelmének alkalmával a Premier League-ben is debütálhatott, a Ligakupa negyedik körében, a Brighton ellen a kezdőcsapat tagja volt, míg a Slavia Praha elleni BL-meccsen minden idők legfiatalabb játékosa lett, aki játszott a sorozatban.

Dowman a klub honlapjának nyilatkozott a szerződéskötésről: “A mindent jelenti ez nekem és a családomnak. Mindannyian az Arsenalnak szurkolunk, és úgy érzem, ide tartozom. Szeretném megköszönni az edzőimnek, a csapattársaimnak és leginkább a családomnak és a barátaimnak, hogy mindig támogattak”.

Az egész életemet a klubnál töltöttem, szóval ez sokat jelent nekem. Egyértelmű út van az akadémiáról a felnőttcsapatba, ott van Bukayo (Saka), Myles (Lewis-Skelly) és Ethan (Nwaneri), akik nagyon inspirálnak engem. Izgatott vagyok, és folytatom a munkát, hogy tovább fejlődhessek” - idézi Dowmant a klub közleménye.