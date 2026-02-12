Botlott az Arsenal, és értékes pontokat hullajtott a Brentford otthonában

A forduló előtt hat pontos előnyben voltak az Ágyúsok a Manchester City ellen, aki a tegnapi, Fulham elleni győzelmével három pontra közelítette meg az Arsenalt, így az észak-londoniak Brentford elleni meccsén a tét a differencia visszaállítása volt.

Az első félidő eseménytelenre alakult, egyetlen veszélyes helyzetként Igor Thiago fejesét lehet említeni hazai oldalról, ám próbálkozását bravúrral védte David Raya a félidő felénél. Az első játékrészben nem játszott jól az Arsenal, pontrúgáson kívül helyzetet nem sikerült kialakítani, így Mikel Artetának volt mondanivalója a szünetben a játékosainak.

A második félidőt már jobban kezdte az Arsenal, nyomást tudtak helyezni a Brentfordra, ami a 61. percben érett góllá, Hincapié beadását Noni Madueke fejelte a hazai kapuba, 0-1. A hazaiak innentől átvették a kezdeményezést, sorra jöttek a veszélyesebbnél veszélyesebb pontrúgások, szögletből és nagybedobásból is szerezhettek volna gólt a Méhek.

A nyomás a 71. percben meghozta gyümölcsét, egy Brentfrod-specialitásnak mondható nagybedobás után sikerült megcsúsztatni a labdát, a hosszún Lewis-Potter érkezett, aki Ödegaard mellől a hálóba fejelt, 1-1. A vendég Arsenal továbbra sem találta a ritmust, nem tudott a hazai védelemmel semmit sem kezdeni, ám így is megvolt a lehetősége megnyerni a meccset: egy gyorsan végigvitt kontra után Timber passzolt Martinelli elé, aki azonban elhibázta az ordító ziccert, így maradt a döntetlen a csütörtök esti rangadón.

Az Arsenal botlásával négy pontra olvadt az Ágyúsok előnye, legközelebb pedig igazi rangadó vár Artetáékra a bajnokságban, amikor a Spurs otthonába utaznak az Észak-Londoni Derbin.

