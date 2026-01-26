Goal.com
Martin Odegaard Arsenal 2025-26Getty
Babos Péter

Odegaard szerint faktor lehet a bajnoki versenyfutásban az Arsenal korábbi sikertelen próbálkozásai

Szerinte ez pozitív hatással lehet a csapatra.

Az Arsenal csapatkapitánya, Martin Odegaard nyílt őszinteséggel beszélt arról, hogy a klub korábbi kudarcos szezonjai hatással lehetnek a „Ágyúsok” bajnoki esélyeire. A londoniak vasárnap este 3–2-re kikaptak a Manchester Unitedtől az Emiratesben, ami az első hazai vereségük volt az idényben.

A vereség következtében az Arsenal előnye négy pontra csökkent a tabella élén. A Manchester City szombaton 2–0-ra nyert a Wolves ellen, míg az Aston Villa vasárnap 2–0-s sikert aratott Newcastle-ben, így mindkét csapat komoly nyomást helyezett Arteta együttesére.

Pedig az Arsenal egy hétpontos fór visszaállításában reménykedett a rangadó előtt. Bár Lisandro Martínez öngóljával vezetést szereztek, majd Mikel Merino az utolsó percekben egyenlítettek 1-2-es hátrányból, Matheus Cunha elképesztő, 87. perces gólja végül eldöntötte a meccset a United javára.

A londoniak immár három forduló óta nyeretlenek a Premier League-ben, és a visszaesés újra felerősítette azokat a hangokat, melyek szerint az Arsenal ismét kiengedheti a kezéből a bajnoki címet – miután az előző három idényben második helyen végzett.

A mérkőzés után Odegaardot arról kérdezték, kísértik-e őket ezek a múltbeli tapasztalatok. A norvég irányító nem tagadta:

„Nyilvánvalóan ez tényező lehet, de akár pozitív is. Több tüzet, éhséget és elszántságot adhat. Tudjuk, hogy hosszú szezonról van szó, sok minden történhet. Most együtt kell maradnunk, és a következő meccsre koncentrálni.”

Odegaard – aki sérülése után még keresi a formáját – a 58. percben lecserélésre került egy  négyes csere részeként. Arteta egyszerre hozta le őt, Martin Zubimendit, Piero Hincapiét és Gabriel Jesust, helyükre Ben White, Viktor Gyökeres, Merino és Eberechi Eze érkezett.

A csapatkapitány szerint nem érezte a feszültséget a lelátókon:

„Őszintén szólva nem éreztem idegességet. Teljesen a játékra koncentráltam. Voltak dolgok, amiket jobban kellett volna csinálnunk a pályán.”

Zárásként ismét az összetartás fontosságát hangsúlyozta:

„Most együtt kell lennünk. Ez a legnehezebb bajnokság a világon. Dolgozunk tovább, nyomjuk egymást. Még mindig mi vezetjük a bajnokságot, és együtt fogunk tovább küzdeni.”

Patrick Vieira, az Arsenal korábbi legendás játékosa keményen bírálta a játékosok mentális erejét:

„Nem az a baj, hogy elveszítették a meccset, hanem az, ahogy elveszítették. Szükségük van egy vezetőre, aki felpörgeti a csapatot. Meg kell érteniük, hogy a pályán több energiával és kockázattal kell játszaniuk. Nem játszottak szabadon, nem mertek önmaguk lenni.”

