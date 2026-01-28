Két kérdés, ami mindent megváltoztathat

Arteta a keddi sajtótájékoztatón rántotta le a leplet a hétfői titkos öltözői vizit részleteiről. A menedzser elmondta, hogy a United elleni mérkőzés botrányos hibái után szüksége volt a játékosoknak egy pillanatra, amikor „lejjebb viszik a hőmérsékletet”.

„Megálltunk, reflektáltunk, és feltettem nekik két kérdést” – mesélte Arteta. „Az egyik az volt: hogy érezzük magunkat most? A másik pedig: Hogyan akarjuk leélni a következő négy hónapot?”

A válasz a szakember szerint felemelő volt: a keret egy emberként állt bele abba, hogy a félelem helyett az élvezetet és a bátorságot választják a bajnoki hajrára.

Arteta szerint a szezon legizgalmasabb szakasza jön, ahol olyan élményekben lesz részük, amiket még el sem tudnak képzelni.

„Ebből az energiából és meggyőződésből hihetetlen dolgok fognak kisülni. Olyan pillanatok, amiket most még el sem tudunk képzelni. Ez az egyetlen módja, hogy elérjük az álmainkat: ha teljesen átadjuk magunkat a folyamatnak.” Bajnokok Ligája Arsenal ARS 2026. jan. 28. 15:00 Kairat Almaty KAL

Kísért a múlt: Most elkerülik az összeomlást?

A kérdés aktualitása nem véletlen. Az Arsenal szurkolói az elmúlt három évben megtanulták, milyen érzés az élről elbukni a véghajrában. Nemrég a csapatkapitány, Martin Odegaard is elismerte, hogy faktor lehet a bajnoki versenyfutásban az Arsenal korábbi sikertelen próbálkozásaiból eredő mentális teher.

Arteta azonban most „hajóba szállást” hirdetett: élvezni a bajnoki versenyfutást, élvezni az utat, elengedni a görcsöket. Az első kikötő ehhez a Kairat elleni utolsó BL főtábla mérkőzés.

Tartalékosan a BL-ben

Bár az Arsenal vezeti a Bajnokok Ligája alapszakaszát, a szerdai, Kairat elleni mérkőzésen komoly rotációra kényszerül a mester. A középpálya motorjai,

Mikel Merino és Declan Rice eltiltás miatt hiányoznak, míg a védelemből William Saliba és Jurrien Timber sem edzett kedden.

Arteta záróüzenete egyértelmű volt: „Ez a mi pillanatunk, és nagyon akarjuk. Szeretném, ha mindenki, különösen a szurkolóink, felugranának erre a hajóra, mert ez a következő négy hónap fantasztikus lesz.”