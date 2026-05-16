Arne Slot távozását követelik a szurkolók, már petíciót is indítottak

Nagyot fordult a világ Arne Slottal a Liverpool élén. Míg az előző idényben bajnoki címet ünnepelhetett első szezonjában a Vörösök menedzsereként, addig idén egyre nagyobb nyomás alá került a holland szakvezető.

A Liverpool címvédőként mindössze az ötödik helyen áll a Premier League-ben, és az utolsó forduló előtt sincs még bebiztosítva a következő szezonra a Bajnokok Ligája-indulás. A BL-ben a negyeddöntőig jutott a csapat, ahol a Paris Saint-Germain volt a végállomás, az FA-kupában pedig a Manchester City mért megalázó vereséget a Vörösökre. Az idény elején a Crystal Palace ellen elbukta a csapat az Angol Szuperkupa döntőjét, majd szintén a Sasok ejtették ki a liverpooliakat a Ligakupa nyolcaddöntőjében.

A péntek esti, Aston Villa elleni vereség pedig már a huszadik volt ebben a szezonban a Liverpool részéről, amivel új negatív rekordot állított fel Slot irányítása alatt a csapat a Premier League megalakulása óta (az eddigi “rekordot” Rafa Benítez tartotta a Mersey-partján, vele 19 vereség jött össze egy szezon alatt).

A szurkolóknak már jó ideje elfogyott a türelmük a holland vezetőedző felé, most pedig petíciót is indítottak Arne Slot eltávolítása érdekében. Cikkünk írásakor 5.160.604-en járultak hozzá az aláírásgyűjtéshez. “Vörösök, hallassátok hangotokat. Ha úgy érzed, változásra van szükség, írd alá a petíciót!” - szól a felhívás az aláírásgyűjtő oldalon.

Manapság egyre divatosabbá válik, hogy egy-egy szereplő ellen petíciót indítanak a szurkolók, nemrég arról írtunk, hogy Kylian Mbappé eladására is megindult az aláírásgyűjtés, kérdés, ezeknek milyen jelentőségük van a klubokra nézve, amikor döntéseket hoznak a kluboknál.

