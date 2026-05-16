A Liverpool péntek esti veresége után komoly kritikák kereszttüzébe került a csapat teljesítménye. Az Aston Villa 4–2-re győzte le Arne Slot együttesét, amely ezzel már a 12. bajnoki vereségét szenvedte el a szezonban.

A mérkőzés után Jamie Carragher a Sky Sports szakértőjeként nem fogta vissza magát. A korábbi védő szerint a Liverpool problémái nem új keletűek, és az egész idényben láthatóak voltak a csapat gyengeségei.

„Egy-két játékost még elbír egy csapat, de a Liverpoolban túl sokan vannak a szükséges szint alatt” – fogalmazta meg markáns véleményét a szakértő.

Carragher továbbá azt is megjegyezte, hogy a Liverpool „túl sok gyenge játékossal” rendelkezik, miközben a csapat játékában nincs olyan terület, amelyben igazán domináns lenne. Szerinte a vörösök sem labdabirtoklásban, sem védekezésben, sem fizikálisan nem tudnak kiemelkedőt nyújtani.

„Semmiben sem kiemelkedők. Fizikálisan nem kiemelkedők, védekezésben sem elég jók, és labdabirtoklásban sem tartoznak az elit közé” – elemezte a Liverpool csapatát a korábbi játékos.

A Liverpool védekezése ismét rengeteg hibát követett el Birminghamben. A csapat már 52 gólt kapott a Premier League idei szezonjában, ami negatív rekordnak számít a klub számára a 38 mérkőzéses lebonyolítás történetében. Szerinte ez Van Dijk miatt van így.

„Ez az első olyan szezon, amikor emberinek látom Van Dijkot – és ez a többiekre is hatással volt. Amikor a mellette játszó védőkre nézek, mindenki azt mondja, milyen jó játékosok. De amikor Van Dijk nincs a legjobb formájában, akkor néha nekik kellene fellépniük és kisegíteniük őt egy kicsit. Ez viszont nem történik meg.”

Az Aston Villa elleni vereség után Arne Slot helyzete is egyre nehezebbnek tűnik, hiszen a Liverpool továbbra sem tud stabil teljesítményt nyújtani a legerősebb ellenfelekkel szemben. A csapat idegenben egyetlen top 9-es rivális ellen sem tudott nyerni a bajnoki szezon során.

A tabellán elfoglalt helyezésüket sem hagyta szó nélkül Carragher:

„Őszintén szólva el sem hiszem, hogy a Liverpool ötödik a tabellán. Ha belegondolsz, mennyi gólt kaptak, mennyire veszélytelenek támadásban, és milyen az idegenbeli mérlegük… és még így is ötödikek a Premier League-ben? Hűha.”

Arról szólnak a hírek, hogy Slot irányítja jövőre is a Liverpoolt. De az Aston Villa elleni eredmény tükrében a szakértő szerint nem biztos, hogy ez olyan jó ötlet.

„Úgy tűnik, Arne Slot lesz az az ember, akinek jövőre rendbe kell tennie ezt a csapatot. De ez az eredmény semmit nem javított a szurkolók jelenlegi érzésein vele kapcsolatban.”

